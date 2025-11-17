モデルでタレントのみちょぱこと池田美優（27）が、16日放送のニッポン放送「＃みちょパラ」（日曜午後10時30分）に出演。お笑い芸人、みなみかわのベストジーニスト受賞に、もの申した。

4日に発表された「第42回ベストジーニスト2025」についてトーク。自身は22〜24年に3年連続受賞で「殿堂入り」しており、「すごいこと、素晴らしいことなんですけど、今年ないと寂しかったね。毎年どんなデニム着るかって張り切ってスタイリストさんと考えてたりしてたから。3年連続あったものが今年ないとなると寂しくて」としみじみと語った。

ベストジーニスト賞には「一般選出部門」「協議会選出部門」「次世代部門」があり、自身が選ばれた「一般選出部門」について「マジで『街に出てアンケート取ったりしてる』って言ってたから」と世間の声が反映された結果と話すと、「みなみかわさんとかさ、『特別審査枠』というか。私それがね、みなみかわさんにもの申すのも申し訳ないけど」と「協議会選出部門」で選ばれたみなみかわにひと言言いたげに切り出した。

また「めちゃめちゃ狙ってたんでしょ？ 宣材写真とかもデニムにしたりとか。まあ、普段確かにデニムのセットアップ着てるイメージだったけど。それで『ベストジーニスト狙います』って言ってたけど」とみなみかわの戦略的姿勢について語ると、「やっぱ一般選出部門じゃなきゃダメよ、みなみかわさん」とバッサリ。「特別枠みたいな。確かにベストジーニスト協会がデニムのイメージで選んでるとはいえ、やっぱ一般から声が上がらないと」と自身との違いを強調し、「それはもうベストジーニストとは言えませんと。本人に会った時に言いたいなと思ってるんですけど」と笑った。

みちょぱは「私はもう、さすがに3年連続で殿堂入りしましたから。これは上から目線で言わせてもらうし、そうなっちゃうんですよ」と殿堂入りした立場でもの申していた。