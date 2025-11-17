「努力したら夢って叶うんですね」28歳人気女子プロが悲願のツアー初優勝　鬼門の最終日に「65」逆転！8年目の嬉し涙

プロ8年目で嬉しいツアー初優勝を飾った脇元華(C)Getty Images

国内女子ゴルフ「伊藤園レディス」（千葉県・グレートアイランドC）の最終ラウンドが11月16日に行われ、プロ8年目の脇元華が悲願のツアー初優勝を飾った。8位から出た脇元は8バーディー、1ボギーでこの日最少の「65」をマーク。2打差を逆転した。

パットのイップスや腰痛に悩まされながら、史上12番目のスロー記録となるプロ通算202試合目での悲願だった。「最終日に弱い」ことを自認し、目の前の一打に集中した結果、8バーディーを量産。嬉し涙につなげた。

脇元は試合後に自身のインスタグラムを更新。20枚の写真を投稿するとともに、「やっと。やっと…初優勝をする事ができました。プロになって8年。長かったです」と万感の思いを書き込んだ。

スポンサー、ファンへの感謝を記し、「父、祖母はじめ、家族の皆んな、本当に今まで支えてくれてありがとう やっと恩返しできたかな？」と問いかけるようにつづった。続けて「まだまだこれから頑張るね」と力こぶの絵文字を添えて意気込んだ。

数々の困難を乗り越え、28歳でつかんだ1勝目。「ツアーで勝つ！ジュニアからの夢でした！努力したら夢って叶うんですね」と率直な思いを吐露。「まだまだ、道の半ばですが明日から気持ちを入れ直して2勝目、3勝目できるように頑張ります」と次戦以降を見据えた。