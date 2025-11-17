あまりに微笑ましい犬と猫の姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で14万回再生を突破し、「ほんとに優しい」「心配してるの伝わってきた」「優しく寄り添う姿に感動」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：腰を痛めて『1週間の安静』が必要になった犬→心配した猫が、毎日…】

腰を悪くしたポメラニアン

YouTubeチャンネル「猫のレモンと犬のポテチちゃんねる」の投稿主さんが紹介したのは、ポメラニアンの『ポテチ』ちゃんのエピソードです。ある日、突然様子がおかしくなったポテチちゃん。獣医師さんに見せてみると、軽いギックリ腰の状態だと診断されたそうです。

それから、1週間の安静と朝晩の投薬で治療することになったポテチちゃん。いつもより少し元気がないポテチちゃんに寄り添ったのが、同居猫の『レモン』ちゃんでした。レモンちゃんは、スコティッシュフォールドの男の子。年齢的にはポテチちゃんの先輩になります。

動けない同居犬を労わる猫

実は、ポテチちゃんとレモンちゃんは大の仲良し！動物病院から帰宅したポテチちゃんは、レモンちゃんに会えたのが嬉しくて走り回ってしまいました。そんなポテチちゃんを心配そうに見つめるレモンちゃん…。安静に、と言われても、ポテチちゃんにとっては難しいことのようです。

そこで、投稿主さんがポテチちゃんを抱っこして安静にさせることにしました。するとそこへレモンちゃんが登場。動けないポテチちゃんを励ますように、周りをウロウロしたり尻尾で撫でたりしたのです。レモンちゃんが寄り添ってくれたおかげで、ポテチちゃんはやっと心を落ち着かせることができました。

絆が伝わる2匹の姿に涙…

それから2匹は、並んで窓辺に座って外の空気を吸うことに。なるべくポテチちゃんが動かず楽しめる方法を模索したのでしょうか。レモンちゃんの優しい心遣いに、思わず胸が熱くなります…。

次の日も、投稿主さんの膝の上でじっとしているポテチちゃんを、そっと励ましてくれたというレモンちゃん。その甲斐あって、ポテチちゃんは腰の状態が快方へ向かっているそうです。

優しさ溢れる2匹の絆に、色々なことを教えられますね！

この投稿には「立派で優しいお兄ちゃんですね」「思いやる気持ちは世界を救うね」「家族3人が仲良く元気に過ごせますように」などの温かなコメントが寄せられています。

ポテチちゃんとレモンちゃんの微笑ましい日常はYouTubeチャンネル「猫のレモンと犬のポテチちゃんねる」の他の投稿からチェックすることができます！

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「猫のレモンと犬のポテチちゃんねる」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。