7日間限定でおにぎり･うどんが90円〜(税込)、平日限定･終日･かっぱ寿司全店で開催【かっぱの挑戦 感謝祭】
かっぱ寿司は、2025年11月17日から26日の平日限定で、「かけうどん」「香ばし炙りおにぎり」を、各82円(税込各90円)で提供する『かっぱの挑戦 感謝祭』を開催する。
個数や杯数の制限はなく、何度でも税込90円で注文できる。一部改装中店舗を除く、全店で開催する。〈『かっぱの挑戦 感謝祭』概要〉
実施期間:11月17日(月)〜11月26日(水)予定 ※平日のみ
対象商品:『香ばし炙りおにぎり』『かけうどん』
販売価格:各82円(税込各90円)
実施店舗:かっぱ寿司全店(※一部改装中店舗は除く)
◆「香ばし炙りおにぎり」
感謝祭価格:税込90円(通常価格税込160円〜)
おにぎりの中に、アクセントとしてコリコリとした食感の刻みたくあんを忍ばせた。かっぱ寿司オリジナルの特製タレを表面に塗り、直火で香ばしく炙ることで、外はカリッと、中はふっくらとした食感に仕上げている。
かっぱ寿司「香ばし炙りおにぎり」税込90円
◆「かけうどん」
感謝祭価格:税込90円(通常価格税込190円〜)
シンプルながらも出汁の旨みが際立つ味わい。
かっぱ寿司「かけうどん」税込90円〈おこさまメニューも割引価格で提供中〉
また、12月3日までの間、店内飲食限定で人気のおこさまメニューをキャンペーン価格で提供する『ワクワク!おこさまメニューキャンペーン』も開催している。
かっぱ寿司『ワクワク!おこさまメニューキャンペーン』
対象メニューは以下の通り。いずれも税込価格。
◆「おこさまにぎりセット」
キャンペーン特別価格:311円〜(通常価格:510円〜)
かっぱ寿司「おこさまにぎりセット」税込311円〜
◆「おこさまカレーセット」
キャンペーン特別価格:311円〜(通常価格:510円〜)
かっぱ寿司「おこさまカレーセット」税込311円〜
◆「おこさまポテトプレート」
キャンペーン特別価格:189円〜(通常価格:310円〜)
かっぱ寿司「おこさまポテトプレート」税込189円〜
◆「おこさまプレート」
キャンペーン特別価格:189円〜(通常価格:310円〜)
かっぱ寿司「おこさまプレート」税込189円〜
◆「おこさまうどん」
キャンペーン特別価格:189円〜(通常価格:310円〜)
かっぱ寿司「おこさまうどん」税込189円〜
◆「おこさまパンケーキ」
キャンペーン特別価格:311円〜(通常価格:510円〜)
かっぱ寿司「おこさまパンケーキ」税込311円〜
◆「おこさま寿司とドリンクM(各種)」
キャンペーン特別価格:250円〜(通常価格:410円〜)
かっぱ寿司「おこさま寿司とドリンクM(各種)」税込250円〜
◆「おこさまドリンクバー」(ドリンクバー設置店舗のみの実施)
キャンペーン特別価格:67円〜
かっぱ寿司「おこさまドリンクバー」税込67円〜
※いずれもカプセルトイコイン1枚付き(おこさまドリンクバーを除く)