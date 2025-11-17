NTTドコモ、楽天カード、JCB、アメリカン・エキスプレスなど国内のクレジットカード会社10社と日本クレジットカード協会（JCCA）は、フィッシング詐欺に関して、共同で注意を呼びかける取り組みを開始した。

背景には、クレジットカードの不正利用被害が拡大している状況がある。2024年の被害額は約555億円となり、前年から14億円増加し、過去最大を記録した。

特に、カード番号の盗用による非対面取引での被害が全体の約93％を占めており、その中でフィッシングによる被害が深刻化している。フィッシングの手法は年々巧妙化しているが、日常的な注意で防げるケースも少なくないことから、業界全体での啓発活動に至った。

具体的な取り組みとして、対象のカード会社10社が利用者に向けて注意喚起のメールを送るほか、各社のWebサイトや会員サイトに特設ページやバナーを設置する。

なお、今回送信される注意喚起メールにおいて、クレジットカード番号やパスワード、個人情報の入力を求めることはない。

参加カード会社 アメリカン・エキスプレス・インターナショナル イオンフィナンシャルサービス NTTドコモ クレディセゾン JCB 三井住友カード 三井住友トラストクラブ 三菱UFJニコス ユーシーカード 楽天カード