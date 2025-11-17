Snow Manで「演技がうまいと思うメンバー」ランキング！ 2位は「佐久間大介」、1位は？【2025年11月調査】
All About ニュース編集部は、2025年11月6〜7日の期間、全国の10〜70代の男女300人を対象に、男性アイドルグループ「Snow Man」に関するアンケート調査を実施しました。今回は、Snow Manで「演技がうまいと思うメンバー」ランキングを発表します。
アクロバティックなキレキレのダンスで圧巻のパフォーマンスを披露する佐久間大介さん。「アニメオタク」を公言し、情熱を仕事に繋げて、2020年にテレビアニメ『ブラッククローバー』で声優デビューを果たします。今後放送予定のアニメ『風を継ぐもの』では初主演を果たすなど、声優、俳優として幅広く活躍しています。
明るく親しみやすいキャラクターの佐久間さんですが、2024年公開のサスペンス・スリラー映画『マッチング』では、狂気的で謎めいたストーカー・永山吐夢役を演じ、普段のキャラクターとのギャップや演技力の高さが話題を呼びました。
回答者からは、「憑依型の演技力がある。普通の若者から狂気的な役柄まで、自然に演じることができる」（40代女性／北海道）、「『マッチング』という映画を見てからバラエティなどで見る佐久間さんも『もしかしたらこの人はサイコパスなのではないか』と疑ってしまうほどでした」（40代女性／東京都）、「佐久間くんは明るいキャラクターなのに対して、闇がある役を演じても違和感がなく、役になりきっていてすごい」（30代女性／熊本県）、「映画マッチングを観て、あんな異様さと可愛さとを合わさった演技を出せるのが凄い。そして最後は完全に騙されました」（30代女性／北海道）などの声がありました。
抜群のスタイルとクールな佇まいで圧倒的な存在感を放つ、目黒蓮さん。2022年に出演したドラマ『silent』で聴力を失っていく青年・佐倉想役という難役を演じ、繊細な演技が多くの視聴者を魅了しました。2023年公開の映画『わたしの幸せな結婚』で映画初主演を果たし、徹底した役作りと豊かな表現力で幅広い役柄をこなしています。
2025年は2月に公開された主演映画『劇場版 トリリオンゲーム』が大ヒットを記録。現在放送中のTBS日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』では物語の鍵を握る人物・中条耕一役として出演しているほか、2026年には『ほどなく、お別れです』、『SAKAMOTO DAYS』など主演映画の公開が控えています。
回答者からは、「微妙な表情や目の動きで感情を表現する力が非常に高く、特にシリアスで感情的な役柄での評価が群を抜いています」（60代男性／香川県）、「役ごとに声の張りや表情が違い、万人を虜にする力がある」（20代女性／京都府）、「一見クールでポーカーフェイスなのかなと思うこともあるが、役によってギャップを感じられ1人の人が演じてるとは思えないと思う時がある」（30代女性／兵庫県）、「ドラマや映画での演技が自然で、感情表現が豊かです。役柄にしっかり入り込んでいて、セリフのない場面でも目線や表情で伝える力があります。主演作でも安定感があり、俳優としての成長が楽しみなメンバーです」（40代男性／北海道）などのコメントが寄せられました。
この記事の執筆者： 福島 ゆき
アニメや漫画のレビュー、エンタメトピックスなどを中心に、オールジャンルで執筆中のライター。時々、店舗取材などのリポート記事も担当。All AboutおよびAll About NEWSでのライター歴は5年。
(文:福島 ゆき)
2位：佐久間大介／20票
1位：目黒蓮／221票
