山形県鶴岡市でけさ住宅敷地内にクマ１頭が現れ、その後、緊急銃猟によって駆除されました。このクマはきのう午後にも付近で目撃されていました。

【写真を見る】クマが再び同じ柿の木へ...鶴岡市で緊急銃猟によりクマを駆除 新庄市では駅近くの銀行の駐車場にクマ（山形）

また、きのう夜、新庄駅前でも子グマ１頭が目撃されましたが、今のところ行方はわかっていません。

鶴岡市によりますと、きのう午後２時半ごろ、鶴岡市稲生町１丁目の住宅で敷地内にクマがいるのを住民が目撃しました。

クマは１頭で、敷地内の柿の木を登っていたということです。

これを受け警察と市が警戒にあたりましたが、クマは目撃から１時間後、住宅から北東側にある鶴岡第四中学校の方向に移動し、その後行方がわからなくなりました。

クマはけさ６時ごろになって、再び、きのう目撃された場所と同じ稲生町１丁目の住宅敷地内に現れました。

クマはきのうと同じ柿の木を登っていたということです。同じ個体とみられています。

現場が住宅地であることやクマが何度も同じ場所に出没していることなどから市は午前６時４５分ごろ、緊急銃猟によりクマを駆除しました。

体長はおよそ７０センチでオスの子グマだったということです。

■新庄駅近くでもクマ目撃

また新庄市ではきのう午後８時半ごろ、ＪＲ新庄駅近くでクマ１頭が目撃されました。

クマは、新庄駅前にある沖の町のきらやか銀行新庄支店の駐車場にいて、体長およそ５０センチの子グマとみられています。

警察と市がきのう夜とけさ、付近をパトロールしましたが、今のところクマは見つかっていません。

このクマと同じ個体かはわかっていませんが、新庄市ではおととい、きのう夜目撃された場所にほど近い沖の町の新庄市農業協同組合の駐車場でも体長およそ５０センチのクマ１頭が目撃されています。

市街地での目撃が相次いでいることから、警察や市は、十分に注意するよう呼びかけています。