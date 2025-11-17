うお座さんの「今週の運勢」！ 章月綾乃の【大人のための星占い】（2025年11月17日〜11月23日）
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年11月17日〜11月23日の運勢を西洋占星術で占います。
オープンマインドで。
強運に護られて、やることなすこと当たりそう。
調子のよさ、強い手応えを実感できて、もうひと踏ん張りできるでしょう。せっかくですから、思い付くことを全部形にしていきましょう。
きっかけ待ちをしていた人を巻き込んで、大きなウェーブを起こせそう。新年への種蒔きにもよいタイミング。やってみたいことをみんなとシェアして。
オフは、芸術の秋を楽しみましょう。アーカイブをたどってみるのもよい追体験となりそう。「あの頃」を思い出しながら、昔の名作、話題作をチェックして。
愛と社交は、未来の約束を交わして。実現率が高いはず。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）広がる、つながる流れへ。
