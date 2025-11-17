【今週の運勢】2025年11月第4週の「うお座（魚座）」の運勢です。この時期どんなことが起こるのか、星の動きからひも解いていきましょう。【大人のための星占い】をお届けします。

占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年11月17日〜11月23日の運勢を西洋占星術で占います。

うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）

広がる、つながる流れへ。
オープンマインドで。

強運に護られて、やることなすこと当たりそう。

調子のよさ、強い手応えを実感できて、もうひと踏ん張りできるでしょう。せっかくですから、思い付くことを全部形にしていきましょう。

きっかけ待ちをしていた人を巻き込んで、大きなウェーブを起こせそう。新年への種蒔きにもよいタイミング。やってみたいことをみんなとシェアして。

オフは、芸術の秋を楽しみましょう。アーカイブをたどってみるのもよい追体験となりそう。「あの頃」を思い出しながら、昔の名作、話題作をチェックして。

愛と社交は、未来の約束を交わして。実現率が高いはず。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)