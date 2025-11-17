お笑いコンビ「トム・ブラウン」のみちおさんは11月16日、自身のXを更新。とある報告と共に意味深ショットを公開し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：みちおさん公式Xより）

お笑いコンビ「トム・ブラウン」のみちおさんは11月16日、自身のX（旧Twitter）を更新。とある報告と共に意味深ショットを公開しました。

【写真】みちお、報告投稿にコメント続々

「ダメーっ！（笑）」

みちおさんは「……先入ってるね」とつづり、自撮りショットを公開しました。場所はお笑いコンビ・オズワルドの楽屋の入り口前。満面の笑みを浮かべた、どこか意味深な1枚です。この先では何が起きたのでしょうか。気になりますね。

この投稿にファンからは、「と、トイレの花子さん⁉」「今年最高の恐怖をお届け」「この部屋に入ったら最期」「夜……夢に出てきそうで怖いです（笑）」「オズワルドのお2人…無事かしら…？」「シャイニングみちお」「非常に意味深な笑顔です」「ダメーっ！（笑）」「びっくりした　怖過ぎる」との声が寄せられました。

「ついにやっちまったのか…」

みちおさんは7月4日の投稿で、「いま運んでるよ」とつづり、相方・布川ひろきさんの隠し撮りショットを公開。コメントでは、「ついにやっちまったのか…」「怖過ぎますw」「布川さんに何をしたぁぁー⁉」との声が寄せられています。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね！

(文:古原 美咲)