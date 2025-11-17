「無事かしら…」トム・ブラウンみちお、意味深報告にコメント続々。「今年最高の恐怖」「怖過ぎる」の声
お笑いコンビ「トム・ブラウン」のみちおさんは11月16日、自身のX（旧Twitter）を更新。とある報告と共に意味深ショットを公開しました。
この投稿にファンからは、「と、トイレの花子さん⁉」「今年最高の恐怖をお届け」「この部屋に入ったら最期」「夜……夢に出てきそうで怖いです（笑）」「オズワルドのお2人…無事かしら…？」「シャイニングみちお」「非常に意味深な笑顔です」「ダメーっ！（笑）」「びっくりした 怖過ぎる」との声が寄せられました。
「ダメーっ！（笑）」みちおさんは「……先入ってるね」とつづり、自撮りショットを公開しました。場所はお笑いコンビ・オズワルドの楽屋の入り口前。満面の笑みを浮かべた、どこか意味深な1枚です。この先では何が起きたのでしょうか。気になりますね。
「ついにやっちまったのか…」みちおさんは7月4日の投稿で、「いま運んでるよ」とつづり、相方・布川ひろきさんの隠し撮りショットを公開。コメントでは、「ついにやっちまったのか…」「怖過ぎますw」「布川さんに何をしたぁぁー⁉」との声が寄せられています。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね！
(文:古原 美咲)