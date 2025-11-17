【今週の運勢】2025年11月第4週の「みずがめ座（水瓶座）」の運勢です。この時期どんなことが起こるのか、星の動きからひも解いていきましょう。【大人のための星占い】をお届けします。

占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年11月17日〜11月23日の運勢を西洋占星術で占います。

みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）

カスタマイズのススメ。
あなた好みに組み替えて。

過剰のサイン。

与えられるもの、もらえるものを全部受け取ろうとすると、キャパオーバーを起こすでしょう。そこで、今週は、いいとこ取りを心掛けていくとよさそう。

ただ、「このサンマ、身の部分だけもらうね！」的な王様食いは悪評が立つだけ。流れをよく見て、「1匹だけちょうだい」と大人のチョイスをしましょう。

手を付けない部分は、一切口を出さないこともうまくやる条件に。「後は頼んでいい？」と一言添えられたら完璧です。

オフは、アンテナを張りましょう。ノーチェックだった楽しそうなイベントに間に合いそう。デートにも活用を。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)