みずがめ座さんの「今週の運勢」！ 章月綾乃の【大人のための星占い】（2025年11月17日〜11月23日）
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年11月17日〜11月23日の運勢を西洋占星術で占います。
あなた好みに組み替えて。
過剰のサイン。
与えられるもの、もらえるものを全部受け取ろうとすると、キャパオーバーを起こすでしょう。そこで、今週は、いいとこ取りを心掛けていくとよさそう。
ただ、「このサンマ、身の部分だけもらうね！」的な王様食いは悪評が立つだけ。流れをよく見て、「1匹だけちょうだい」と大人のチョイスをしましょう。
手を付けない部分は、一切口を出さないこともうまくやる条件に。「後は頼んでいい？」と一言添えられたら完璧です。
オフは、アンテナを張りましょう。ノーチェックだった楽しそうなイベントに間に合いそう。デートにも活用を。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）カスタマイズのススメ。
