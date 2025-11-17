やぎ座さんの「今週の運勢」！ 章月綾乃の【大人のための星占い】（2025年11月17日〜11月23日）
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年11月17日〜11月23日の運勢を西洋占星術で占います。
このまま、前進を。
思い直しは危険です。
「これはない」「もう十分」と断ち切ったはずなのに、「ほとぼりも冷めたし」「もう一度やってみても」と仏心が起こるでしょう。
でも、断言します。また同じ思いをするだけ。後ろは振り向かずに、前だけ見て進んでいきましょう。話を蒸し返す、仕切り直すのは、混乱と後悔のモト。新しいあなたに生まれ変わったつもりで、過去のしがらみは振り切っていくこと。
最新のエンタメに触れるのは、よい気分転換になりそう。熱くなれる推しと出会えるかも。
仕事は、二人三脚で。足並みを合わせて。
愛は、何でも言い合える関係が理想。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）後戻りなし！
