監督最新作『オデュッセイア』より、トム・ホランドの劇中姿が英を通じて初公開された。

この投稿をInstagramで見る

本作は詩人ホメロスによる英雄叙事詩『オデュッセイア』に基づく“神話的アクション大作”。デイモン演じるイタカの王・オデュッセウスは、トロイア戦争のあと、故郷で帰りを待つ妻・ペネロペイアと再会するため、10年にわたる過酷な旅に出る……。

『スパイダーマン』でお馴染みのトム・ホランドが演じるのは、マット・デイモンによる主人公オデュッセウスの息子テレマコス。甲冑からは鍛え上げられた腕を覗かせている。『スパイダーマン』ピーター・パーカーよりもずっと逞しい印象だ。

ノーランとの初仕事についてホランドは、、「真の達人と最前列で一緒に仕事ができて、そのプロセスに加わることができたなんて、僕の人生最高の経験になりました」と。共演となるマット・デイモンやハン・ハサウェイについても「ずっと僕のヒーローでした。彼らと共演できて、学ぶことができて、友達にもなれたなんて、これ以上の仕事はありません」と感謝を語っている。

出演者は、イタケーの王であるオデュッセウス役にマット・デイモン、その息子テレコマス役のトム・ホランドほか、アン・ハサウェイ、ゼンデイヤ、ルピタ・ニョンゴ、シャーリーズ・セロン、ロバート・パティンソン、ジョン・バーンサル、ベニー・サフディ、エリオット・ペイジ、ヒメーシュ・パテル、ビル・アーウィン、サマンサ・モートン、ジョン・レグイザモ、ローガン・マーシャル＝グリーン。プロデューサーはエマ・トーマス。

映画『オデュッセイア』は2026年公開、配給はビターズ・エンド（US公開日は7月17日）。

Source: