真矢みき、「いつもの相棒」長年愛用する化粧バッグと台本カバーを紹介 映画のクランクインを報告「楽しみだにゃ」
俳優の真矢みき（61）が16日、自身のブログを更新。愛用する化粧バッグと台本カバーを紹介した。
【写真】真矢みきが愛用する化粧バッグ＆台本カバー
真矢は「今日から映画イン 少し緊張しているのかもしれません いつもの相棒、化粧バッグ そして台本を年季の入ってきた台本カバーに入れて、また今日から一緒です それでは行ってきます お互いに、素敵な一日を」とつづり、ヴィンテージ感ただよう2種類の愛用品を披露している。
手前には、くすんだブラウンに深いグリーンのベルトで、クラシックな雰囲気を演出したバッグ。奥には、シンプルで実用性がありそうなスクエア形ポーチが並べられ、落ち着いたチャコールグレーの生地で、収納力が高そうな持ち運びやすい見た目をしていた。
2つとも長年愛用しているのか、味わいのある色合いをしていた。映画の撮影が始まった真矢に、ファンからは「楽しみだにゃ」「頑張って下さい」「大切に使っているバッグが相棒ですね 新しい現場へ行ってらっしゃい」などのコメントが寄せられている。
