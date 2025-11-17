「愛おしい」平井大、妻＆子どもと七五三ショット公開「え！最高なんですけど」「あっという間に大きく」
シンガーソングライターの平井大さんは11月15日、自身のInstagramを更新。家族が和装の七五三ショットを公開しました。
続けて「頑張って子供の成長に追いついてみようともがくものの、中々追いつけない日々が悔しくも喜ばしい」と現在の気持ちを明かし、「時間の有限性というものをひしひしと感じる今日この頃だが、だから変わらずに、家族との今をゆったりと過ごしたい」とつづった平井さん。
「ペロペロ舐め回している姿が愛おしく感じたよ」「ついこの間生まれたかと思ったら、もう七五三」と書き出し、写真を2枚載せている平井さん。1枚目は平井さんが子どもとを抱えて笑顔を見せる姿です。2枚目は、妻と生まれたばかりの第2子も加わった集合ショットとなっています。
第2子を抱く姿も披露7日には第2子を抱く姿を披露していた平井さん。笑顔を見せて第2子を見つめています。ほほ笑ましい親子ショットが気になる人は、ぜひ平井さんのInstagramをチェックしてみてくださいね。
