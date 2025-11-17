いて座さんの「今週の運勢」！ 章月綾乃の【大人のための星占い】（2025年11月17日〜11月23日）
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年11月17日〜11月23日の運勢を西洋占星術で占います。
勘を信じて。
ハッキリしないムード。
どっちつかずのまま、話が進まないかも。指示待ち、決定待ちをする立場としては、時間が浪費されている感じで落ち着かないでしょう。
ほかにやるべきことがないならば、「きっとこうなるだろう」に賭けて、ある程度先に進めてしまうのが手。ただ、完全なるゴーサインのように動くと、失敗します。あなたが責任を取れる範囲の準備、段取りにとどめましょう。きっと、ムダにはならないはず。
オフは、チャージタイム。知識や技術を学んだり、体力を温存したりするとよさそう。
愛は、おしゃべりが弾みます。レトロカフェへ。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）フライングのススメ。
