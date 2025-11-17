TXT・ヨンジュン、BTS・JINに次ぐ大記録！ソロデビューALが「Billboard 200」10位にランクイン

TOMORROW X TOGETHER（TXT）のヨンジュンが、ソロデビューアルバムで大きな成果を収めた。

【写真】ヨンジュン、ガールグループメンバーと"シミラールック"

11月17日、米ビルボードによると、ヨンジュンが11月7日リリースした1stミニアルバム『NO LABELS PART.01』が、メインアルバムチャート「Billboard 200」（11月22日付）で10位を獲得し、今年のK-POP男性ソロアーティストの中で、BTS・JIN（3位）に次ぐ順位を記録した。

デビューから約6年8か月で初めて発表したソロアルバムで、ヨンジュンは米ビルボードのメインチャートTOP10入りを果たし、グローバルアーティストとしての存在感を改めて示した。また、同アルバムは販売量2万7000枚、SEAユニット（ストリーミング回数を換算した販売量）2000枚を記録した。

1stミニアルバム『NO LABELS PART.01』は、日本でも着実にヒットを続けている。11月14日付のオリコン「デイリーアルバムランキング」で2位を記録したほか、11月10日付の同ランキングでは1位を獲得。「週間デジタルアルバムランキング」（11月17日付／集計期間：11月3日〜9日）でも3位にランクインした。

さらに、日本で披露されたパフォーマンスにも熱い注目が集まっている。11月15日・16日にベルーナドームで開催された『TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR ＜ACT : TOMORROW＞ IN JAPAN』埼玉公演では、ヨンジュンがタイトル曲『Talk to You』のステージを披露し、圧倒的なエネルギーと唯一無二の魅力で観客を魅了した。

また『NO LABELS PART.01』は、韓国のアルバム販売集計サイト「Hanteoチャート」において発売初週売上が60万枚を突破し、「ハーフミリオンセラー」を記録した。ヨンジュンならではの感性を色濃く反映した音楽とパフォーマンスで、世界中の音楽ファンに“ヨンジュン・コア”を披露した。

◇YEONJUN（ヨンジュン） プロフィール

1999年9月13日生まれ。本名チェ・ヨンジュン。2014年に他事務所のオーディションに合格し練習生となったが、その後現在の所属事務所Big Hitエンターテインメント（現HYBE）からスカウトされた。練習生時に実施される月末テストでは、ダンス、ボーカル、ラップの部門で常に1位を獲得し、”Big Hit伝説の練習生”として注目を集めた。2019年3月にTOMORROW X TOGETHERとしてデビュー。グループ内で最も涙もろいメンバーとして知られており、詩を読んで目頭を熱くする場面や、デビューショーケースの舞台裏で涙する姿が話題になった。