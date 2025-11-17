さそり座さんの「今週の運勢」！ 章月綾乃の【大人のための星占い】（2025年11月17日〜11月23日）
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年11月17日〜11月23日の運勢を西洋占星術で占います。
納得いくまで粘って。
多様性ある運勢です。
いろいろな考え、やり方が浮上してきて、どれが正解か分からなくなるでしょう。あなたの感覚に合うスタイルを選びましょう。
おそらく、コスパやタイパとは違うチョイスになっていくはず。多少、持ち出しになったとしても、「こうしたい」を貫いていくことが大事です。
社交は、瞬発力がありそう。多くの場合、意外なメンバー、組み合わせになることが多いはず。「あの人もいてほしい」という思いは、今週は忘れて。一緒に集まれる人だけで進めていくと、意外な面白さ、展開があります。
愛と仕事は、有言実行で。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
