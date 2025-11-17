Ì¿Ì¾¸¢6²¯5ÀéËü±ß¤Ç¹ç°Õ¡¡²£ÉÍ¤ÎÆü»º¥¹¥¿¥¸¥¢¥à
¡¡²£ÉÍ»Ô¤Î»³ÃæÃÝ½Õ»ÔÄ¹¤Ï17Æü¡¢Æü»º¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ê²£ÉÍ»Ô¹ÁËÌ¶è¡Ë¤ÎÌ¿Ì¾¸¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Æü»º¼«Æ°¼Ö¤È5Ç¯´ÖÁí³Û6²¯5ÀéËü±ß¤Ç¤Î·ÀÌó¹¹¿·¤Ë¹ç°Õ¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£Æü»º¤«¤é10·îËö¤ËÄó°Æ¤ò¼õ¤±¡¢Ä£Æâ¤Ç¶¨µÄ¤·¡¢17Æü¤Ë¹ç°Õ¤·¤¿¡£
¡¡2026Ç¯3·î¤«¤é5Ç¯´Ö¤Î·ÀÌó¤Ç¡¢·Ð±ÄÎ©¤ÆÄ¾¤·Ãæ¤ÎÆü»º¤ËÇÛÎ¸¤·¡¢1Ç¯ÌÜ¤Ï5ÀéËü±ß¤Ë¤È¤É¤á¡¢2Ç¯ÌÜ°Ê¹ß¤Ï1²¯¡Á2²¯±ß¤Ç»ÙÊ§¤¤¤ò¼õ¤±¤ë¤È¤¤¤¦¡£»³Ãæ»ÔÄ¹¤Ï¡ÖÆü»º¤Î»ö¾ð¤äÌ¿Ì¾¸¢¤Îºâ»º²ÁÃÍ¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¶¨µÄ¤·¤¿¡£ÂçÊÑÎÉ¤¤·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£º£¸å¡¢»ÔÂ¦¤¬»ÔµÄ²ñ¤ÇÊó¹ð¤¹¤ëÊý¿Ë¡£