IVE・ユジンは“4年連続”！NCT DREAM・ジェミン＆DAY6・ヨンケイ、『SBS歌謡大祭典』MC決定

韓国の年末音楽番組『2025 SBS歌謡大祭典』が、歴代級のMCラインナップを発表した。

11月17日、本サイト提携メディア『OSEN』の取材によると、来月開催される『2025 SBS歌謡大祭典』のMCとして、IVEのユジン、DAY6のヨンケイ、NCT DREAMのジェミンが抜擢された。

これまでMCを務めてきたのは、ユジン、NCTのドヨン、TOMORROW X TOGETHERのヨンジュンの3人。昨年の夏・年末、そして今年の夏まで3回連続で担当し、安定感ある進行で好評を得てきた。今年の年末も同じ3人が続投すると予想されていたが、ドヨンが12月8日に現役入隊を控えているため、やむを得ずMC交代が行われた形だ。

新たにMCとして加わったのが、DAY6のヨンケイとNCT DREAMのジェミン。ヨンケイは2015年にDAY6のボーカル兼ベーシストとしてデビューして以来、作詞・作曲の実力でも高く評価されている。また2020年にはMBCラジオ『IDOL RADIO』シーズン1の固定DJ、KBSクールFM『DAY6のKiss the Radio』のDJも務めるなど、司会者としての腕前も確かだ。

（写真提供＝OSEN）左からユジン、ジェミン、ヨンケイ

一方、ジェミンは強大なグローバルファンダムを誇るNCTのメンバーで、明るく爽やかなエネルギーで会場を盛り上げることが期待される。音楽番組やイベントでのMC経験がほぼないため、今回見せる新鮮な姿にも注目が集まっている。

そして彼らと共にMCを務めるIVEのユジンは、2022年から『SBS歌謡大祭典』のMCを担当し、今回で4年連続・6回目の抜擢となる。すでに“歌謡大祭典の顔”として定着しており、安定感あるトーンやセンスの良いコメント、さらにステージで見せるギャップ魅力で多くの支持を得てきた。新MCとのフレッシュなケミストリーにも期待が高まる。

なお、『2025 SBS歌謡大祭典』は、12月25日に仁川インスパイアアリーナで開催される。

現時点で公開されている出演ラインナップには、NCT DREAM、THE BOYZ、Stray Kids、ATEEZ、ITZY、TOMORROW X TOGETHER、TREASURE、ENHYPEN、IVE、NMIXX、LE SSERAFIM、&TEAM、BOYNEXTDOOR、ZEROBASEONE、RIIZE、TWS、NCT WISH、ILLIT、BABYMONSTER、Hearts2Hearts、KiiiKiii、ALLDAY PROJECT、CORTISが名を連ねており、今後さらに追加発表が行われる予定だ。

