¡Úµð¿Í¡Û¼«Í³·ÀÌó¤È¤Ê¤Ã¤¿´îÂ¿Î´²ð¤Ï°éÀ®¤«¤éºÆ¥¹¥¿¡¼¥È¡¡¡Ö»ÙÇÛ²¼¤ËÌá¤Ã¤Æ°ì·³¤ÎÉñÂæ¤Ç¡Ä¡×
¡¡µð¿Í¡¦´îÂ¿Î´²ðÊá¼ê¡Ê£²£·¡Ë¤¬£±£·Æü¤ËÅÔÆâ¤ÎµåÃÄ»öÌ³½ê¤Ç·ÀÌó¹¹²þ¸ò¾Ä¤ËÎ×¤ß¡¢£´£°Ëü±ß¸º¤Î£¶£°£°Ëü±ß¤Ç¥µ¥¤¥ó¤·¤¿¡£¡Ê¶â³Û¤Ï¿äÄê¡Ë
¡¡´îÂ¿¤Ïº£µ¨¡¢°ì·³¤Ç¤Î½Ð¾ìµ¡²ñ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ç¤Ï£´£±»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·ÂÇÎ¨£²³ä£³Ê¬¡¢£¸£·ÂÇ¿ô£²£°°ÂÂÇ£´ÂÇÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¤·¤«¤·¡¢£¸·î¤Ë±¦¥Ò¥¶¤Î¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤Æ¤«¤é¤Ï¸Î¾ãÈÉÆþ¤ê¡£¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ËÎå¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡Àè·î£¶Æü¤Ë¤ÏµåÃÄ¤«¤é¼«Í³·ÀÌó¤òÄÌÃÎ¤µ¤ì¡¢°éÀ®·ÀÌó¤ÇºÆ¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö¥±¥¬¤ò¤·¤Æ°éÀ®¤ËÍî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Áá¤¯»ÙÇÛ²¼¤ËÌá¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤¿°ì·³¤ÎÉñÂæ¤Ç¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡ÖÎ¨¤Ç¸À¤¨¤Ð°ì¡¢Æó·³¤Ë´Ø¤ï¤é¤º£³³ä°Ê¾å¤Ï¤·¤Ã¤«¤êÂÇ¤Æ¤ë¤è¤¦¤ÊÂÇ¼Ô¤Ë¤â¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢ÍèÇ¯¤Ï¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¾¯¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¡¢»î¹ç¤òÁ´Éô¾¡¤Á¤¤ë¤½¤¦¤¤¤¦¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÆ®»Ö¤òÇ³¤ä¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦¼ã·î¤ä´Ý¤Î¤â¤È¤Ç¼«¼ç¥È¥ì¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¤¬¡¢º£¥ª¥Õ¤Ï¼£ÎÅ¤òÍ¥Àè¤¹¤ë¤è¤¦¤À¡£¡Ö£±£²·î¡¢£±·î¤Ï¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Äµå¾ì¤ÎÊý¤Ç¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¿ôÆü´Ö¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¹ç¤¨¤Ð¤â¤¦°ìÅÙ¼ã·î¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤ê´Ý¤µ¤ó¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤ÆÎý½¬¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£°éÀ®¤«¤éºÆ½ÐÈ¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£