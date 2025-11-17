「似合いすぎる」と話題に

2025年10月10日、歌手の倖田來未さんが自身のSNSに投稿した一枚の写真が注目を集めています。

高級SUVレクサス「 LX570」とともに写る姿が話題となり、ユーザーから多くの反響が寄せられています。

倖田來未さんのピッタリ過ぎる愛車とは？（Photo：時事通信フォト 画像は映画「アリー／スター誕生」の「号泣嗚咽上映イベント」にて）

【画像】超カッコイイ！ 「倖田來未」×「高級SUV」の姿を画像で見る！

この日の投稿では、男性アイドルグループ「NEWS」のライブに足を運んだことが報告されており、「NEWSのライブってほんと元気出るんだよねー」とのコメントとともに、複数の写真が掲載されていました。

その中の一枚には、倖田さんがLX570の運転席に座る姿が写っており、ホワイトを基調としたシートやインテリア、ステアリングに浮かぶレクサスのロゴなどから、同車両であることが確認できます。

LXは、1996年にレクサス初のSUVとして北米市場に登場したモデル。以来、北米や中東、ロシアなどの高級SUV市場で確固たる地位を築き、2015年には3代目モデルが日本市場にも導入されています。

全長5065mm×全幅1980mm×全高1910mmという大型サイズを持ち、3列シートを備えたラグジュアリーSUVとして位置づけられています。

外観は、レクサスの象徴であるスピンドルグリルを中心に構成され、力強さと洗練された印象を両立しています。

内装には水平基調のインストルメントパネルを採用。車両の姿勢状態を把握しやすい設計となっており、金属・革・木目などの素材を用いた高級感と機能性を兼ね備えた空間となっています。

また、「レクサス クライメイト コンシェルジュ」などの快適装備を搭載。乗員の体温や室温に応じて空調を自動調整する機能のほか、乗降時に車高を自動で下げる「乗降モード」も備えており、利便性と快適性の両立が図られています。

搭載されるパワートレインは、5.7リッターV型8気筒エンジン。最高出力377PSを発揮し、8速ATとの組み合わせにより、滑らかで力強い走行性能を実現しています。

日本国内での新車価格は、消費税込みで約1100万円とされています。

ユーザーからは、「運転姿が自然で好印象」「運転姿かっこいい！」「憧れる」との声、また「倖田來未さんの雰囲気にぴったり」「LX570似合う」といった車両への反響も見られました。

今後も、倖田來未さんと愛車との姿やカーライフに注目が集まりそうです。