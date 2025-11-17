小倉優子“長男からの朝食リクエスト”シフォンケーキのレシピ公開「わかりやすい」「手際が良い」と反響
【モデルプレス＝2025/11/17】タレントの小倉優子が11月16日、自身のInstagramを更新。シフォンケーキを作る様子を動画で披露し、話題を呼んでいる。
【写真】3児のママタレ「美味しそう」手作りシフォンケーキ
15日に、長男からの朝食リクエストで作ったというシフォンケーキを披露していた小倉。この日の投稿では「ふわふわ・しっとり シフォンケーキ」として、分量、作り方の詳しいレシピとともに、実際に作る様子を動画で公開。何度にも分けてメレンゲを入れベイクの際にも途中で回転させるなど、細かな気配りを経て、ふんわりとした美しいキツネ色のシフォンケーキを仕上げている。
この投稿には「手際が良い」「めちゃくちゃ美味しそう」「すごく丁寧」「わかりやすい動画、参考になります」「レシピ詳しくてありがたい」「生地の段階で美味しそう」「プロの技」などの反響が寄せられている。
小倉は、2012年6月に長男、2016年11月に次男、2020年7月に三男を出産している。（modelpress編集部）
