元AKB48河西智美、長女の七五三ショット公開 晴れ着は「私が3歳の頃に着たもの」
【モデルプレス＝2025/11/17】元AKB48の河西智美が11月16日までに、自身のInstagramを更新。長女の七五三姿を披露し、話題になっている。
河西は「先日、娘の七五三を家族でお祝いしました」とつづり、赤い七五三の晴れ着を着た長女と、着物姿の自身と夫で俳優の小山圭太との家族ショットなど、複数の七五三ショットを公開。
「お着物は私が3歳の頃に着たもの 私のおばあちゃんとひぃおばあちゃんがお宮参りの祝着を直してくれたお着物だそうです」と逸話を明かし、当初は新しい着物を考えていたものの「みんなの思い出のお着物がとても愛おしく思えてきて」と祖母達の愛情を感じるこの着物にしたと想いを記している。
この投稿には「受け継がれるの素敵」「感動でうるっとした」「おばあちゃんたち、見守ってくれてますね」「愛情が詰まってる」「すごく可愛い」などといったコメントが寄せられている。
河西は2021年5月、俳優で新体操講師も務める小山と結婚。2022年6月に第1子女児出産を報告した。（modelpress編集部）
