2児の母・森咲智美、手作りハンバーグ＆キッチン公開「料理上手」「綺麗」と反響
【モデルプレス＝2025/11/17】タレントの森咲智美が11月15日、自身のInstagramを更新。キッチンと手料理を公開した。
【写真】プロ野球選手の33歳タレント妻、手料理＆整理整頓されたキッチン公開
日々「子どもたちのペースに合わせて」忙しく過ごしているという森咲だが、「夜は子どもたちが寝てから配信をしていて、最近はイチナナにも少しずつほんの少しずつ！慣れてきました」とつづり、ライブ配信アプリ「17LIVE」で「料理配信もちょくちょくやらせてもらっていて、この前はカレー鍋、ハンバーグ、蒸籠バナナ蒸しパンなどなど」と報告。せいろを手にした写真や、整頓されたキッチンで出来上がったハンバーグを前にしているショットなどを披露している。
この投稿に、ファンからは「素敵なママ」「綺麗なキッチン」「ハンバーグ美味しそう」「料理上手」「子どもたち自慢のお母さんですね」などと反響が寄せられている。
森咲は2024年1月1日、プロ野球・西武ライオンズの平沼翔太選手と2023年に結婚していたことと、第1子を妊娠していることを発表。8月に第2子となる長女を出産したことを報告した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆森咲智美、キッチン＆手料理公開
◆森咲智美の投稿に反響
【Not Sponsored 記事】