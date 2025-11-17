母が使えなかった「20年前のお気に入りシール」→時をへて娘の手に…！感動5万いいね「喜ぶよね」【ママリ】

大事にしまっていた宝物が脚光を浴びた日

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿をご紹介します。今回ご紹介するのは、かゆか👩👧👶ポイ活お得活動さんの投稿です。

かゆかさんが写真とともに投稿したのは、子どものころに大切にしすぎて「もったいなくて使えなかった」というシール。それがこちらです。

Ⓒka_yu_ka_7

大事にしすぎて使えなかったおはじきシール、20数年の時を経て娘の手に、、！

なんと20年以上の時を経て、今度は娘さんの手に渡ったのだそう。とても素敵なエピソードですよね。ハートや星の形のキティちゃんのシール。今見ても色あせないかわいさです。「使わずに取っておいた思い出」が、「親子で共有する宝物」に変わった瞬間でした。



この投稿には「おはじきシールなかなか買えないから娘ちゃん喜ぶよね」「これはかわいすぎて使えない」といったリプライがついていました。親子の時間をやさしくつなぐ、温かい投稿でした。

記事作成: AKI0509

（配信元: ママリ）