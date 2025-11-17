「リフレッシュ休暇をもらったが、もはや私にはリフレッシュする気力自体が残っていなかったのだった。」【総力特集】この書き出しがすごい！

心を掴む「書き出し」の引力

「なんなんだ、この一文は……」

何気なく手に取った書籍の書き出しにガツンと頭を殴られたような衝撃を受けた経験はありませか？

本の冒頭、読者が最初に触れるその数行は、まさに作品の顔。作者が知恵を絞り、悩み抜き、これ以上ないという覚悟で送り出した渾身の一撃でもあります。

【総力特集】この書き出しがすごい！ は、そんな強烈なインパクトを持つ「書き出し」に注目。日々、言葉と格闘する講談社の編集者たちが、「一瞬で心を掴まれた」「思わず唸った」あるいは「ぶっ飛びすぎて目を疑った」珠玉の書き出しを、熱い推薦コメントとともにお届けします。

第17回の書き出しはこちら

リフレッシュ休暇をもらったが、もはや私にはリフレッシュする気力自体が残っていなかったのだった。

こちらは津村記久子さん著『現代生活独習ノート』の冒頭の書き出しです。

【現代生活独習ノート】入社希望の学生のSNSチェックに疲れ果てた会社員。代々続く母と娘の台所戦争。遅れても許せてしまうことが美点のロバによる配送サービス……。膨大な情報の摂取と判断に疲れてしまった現代人の生活に寄り添うやさしさと、明日を生きるための元気をくれるユーモア満載！ 味気ない日々をゆるゆると肯定し、現代人の張りつめた心をゆるめる短編集。

《推薦コメント》

書き出しから爆笑したけど、たしかに！限界まで疲れきってしまった人にはただ休むのもむずかしいということを、こんな簡単なひとことで表してくれるなんて。ライフハックです。（編集コ）

唯一無二の「書き出し」の世界。この一文から始まる「続き」が気になったら、ぜひ本書を読み進めてみてください！

