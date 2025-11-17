TROPICS Lounge & Barで味わう “サーターアンダギー × イタリア菓子” の新感覚スイーツ「八重山マリトッツォ」

沖縄・石垣島を舞台に、ラグジュアリー感と島時間がほどよく融合した空間――それが「TROPICS Lounge & Bar」です。2024年11月1日にリニューアルオープンし、新たに掲げられたコンセプト「Yaeyama Breeze（ヤエヤマ ブリーズ）」のもと、八重山諸島の自然・文化・食をぐっと身近に感じられるラウンジへと進化しました。島ならではのゆったりした時間が流れる居心地の良い空間にて、八重山の風を感じる、島々の味わいを楽しんできました。今回のお目当ては、新感覚スイーツ「八重山マリトッツォ」。沖縄の定番菓子 “サーターアンダギー” とイタリア発祥の “マリトッツォ” を掛け合わせたユニークな一品です。以下、今堀恵理流の視点でレポートいたします。

アクセスと雰囲気

ホテル「ANAインターコンチネンタル石垣リゾート」内、タワーウィングのロビー横に位置するラウンジ＆バー。石垣空港から車で約20分です。

店内はガラス窓から海の眺めが広がり、広いお庭とチャペルも見えていました。テラス席もあります。ラウンジタイム、ドリンクタイムともに、ゆったりと島時間を味わえる空間づくりが魅力です。

桃月なしこが表紙♡PARADE2025秋号で7人の魅力大集合

新感覚スイーツ「八重山マリトッツォ」体験

このスイーツ、まず生地が“サーターアンダギー”ベースというところがポイント。外側のカリッとした食感と、揚げ菓子ならではの香ばしさがありながら、その中に“マリトッツォ”らしいたっぷりクリームが挟まれています。石垣島らしくサーターアンダギーなのがほかにないオリジナル。

8種類のフレーバー展開もあり、例えば：「石垣の塩 -小豆と石垣ソルトミルククリーム」「トロピカル - パイナップルとマンゴー＆パッションフルーツクリーム」「沖夢紫 - うぐいす豆と沖夢紫クリーム」など、島ならではの素材が取り入れられています。

旅の途中のカフェタイム、あるいはテイクアウトしてプールサイドや客室で味わうのもおすすめです。

小ぶりのサイズですが、サーターアンダギーなので見た目以上にお腹も満たされ、食べごたえも十分です。

ラウンジ＆バーでの過ごし方

デイタイム（ラウンジ利用）：コーヒーや紅茶とともに「八重山マリトッツォ」をゆったり楽しむのにぴったり。窓の向こうに広がる海を眺めつつ、軽くスイーツタイム。

テイクアウト利用：スイーツはテイクアウトOK。旅の撮影スポットや移動中にも気軽に。サンドウィッチやサラダなど手軽に楽しめるヘルシー且つボリュームたっぷりの軽食メニューも充実。

バータイム：夕方以降はバー席も雰囲気抜群。島の素材を活かしたカクテルや泡盛ベースのドリンクとともに、大人のラウンジ体験を。バーテンダーとの会話も楽しいカウンター席やテラス席などでも。

感想

“伝統×遊び心”が見事に融合された「八重山マリトッツォ」は、見た目も味わいも旅の思い出に残る一皿です。サーターアンダギーの持つ懐かしさと、マリトッツォのクリーム感、そして石垣島ならではの素材アレンジ――この掛け合わせが新鮮。

また、ラウンジの雰囲気自体も、「ただの休憩スポット」ではなく、石垣島らしいリゾートステイの一部として格別の時間を演出してくれます。

ホテル自体が広く、駐車場もゆとりがあります。車でも安心して行ける場所です。

店舗情報メモ

店舗名：TROPICS Lounge & Bar（ANAインターコンチネンタル石垣リゾート内）

住所：沖縄県石垣市真栄里354-1（タワーウィング2F）

リニューアルオープン日：2024年11月1日

スイーツ「八重山マリトッツォ」ほかテイクアウトメニューあり