ENHYPEN・HEESEUNG、“瞳で語る”新ビジュアル8種公開 韓国カラコン新アンバサダーに就任
7人組グローバルグループ・ENHYPENのHEESEUNG（ヒスン）が、韓国カラコンブランド『Qrsessed（クラセスト）』新アンバサダーに就任した。新色3色を21日よりリリース、ビジュアルが公開された。
【写真】8種のビジュアルを披露したENHYPEN・HEESEUNG
韓国発のカラーコンタクトレンズブランド『Qrsessed』は、美しさに性別の境界を設けない新時代の象徴として、業界で初めての男性K-POPアーティストENHYPENのHEESEUNGをソロでブランドアンバサダーに起用した。
HEESEUNGのステージの上で放つまなざしは、言葉以上に雄弁で、見る者の心を一瞬で捉える力を持っている。その“瞳で語る力”こそ、Qrsessedが掲げてきた理念「言葉ではなく、瞳で想いを伝える」と重なった。
QrsessedがHEESEUNGのまなざしを通して伝えたいのは、「美しさとは、他人に見せるためのものではなく、自分を信じて磨き続けること」というメッセージ。HEESEUNGがカメラの前に立つとき、光がHEESEUNGを照らすのではなく、HEESEUNGが光の意味を変える。その瞬間、瞳が語る“無言のメッセージ”が生まれた。
「誰かの期待に応えるためではなく、自分の感性で世界を見つめる人」というテーマのビジュアルが、QrsessedがHEESEUNGを起用した理由そのものとなっている。
アンバサダー就任＆新色発売を記念し、21日よりキャンペーンが実施される。
