きょうは発達中の低気圧の影響で、北日本で荒れた天気になります。午後は低気圧からのびる前線が本州付近を通過し、次第に冬型の気圧配置になる見込みです。上空には今シーズン一番の寒気が流れ込み、週の中頃にかけて各地で一段と寒くなるでしょう。きょう午後は北海道で次第に雨から雪に変わり、平地でも積雪となる見込みです。風も強く吹雪く所もあるため、車の運転や交通機関の乱れなどにお気をつけ下さい。九州は雲が広がりやすいですが、関東から中国、四国は太平洋側を中心に晴れるでしょう。

最高気温は平年より高い所もありますが、午後は北日本を中心に気温が急降下するでしょう。東日本の日本海側や西日本も風が冷たい一日になりそうです。一方、関東は寒気の流れ込みがあす以降で、きょうは秋の過ごしやすい陽気になりそうです。

【きょうの各地の予想最高気温】

札幌 ：6℃ 釧路：13℃

青森 ：9℃ 盛岡：13℃

仙台 ：21℃ 新潟：20℃

長野 ：18℃ 金沢：20℃

名古屋：20℃ 東京：22℃

大阪 ：21℃ 岡山：21℃

広島 ：21℃ 松江：20℃

高知 ：24℃ 福岡：20℃

鹿児島：22℃ 那覇：28℃

あすは日本海側を中心に雨や雪が降るでしょう。東北の日本海側平野部でも次第に雪の範囲が広がり、積雪となる見込みです。関東はあす日差しが出ますが、午後はにわか雨の所がありそうです。この先は木曜日ごろにかけて、今季一番の冷え込みを更新していきそうです。