ÁêÂ³¤·¤¿¶õ¤²È¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤ë¡©¡¡Ì±Çñ¤ä¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹¤Ç³èÍÑ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡Ä¡©¥È¥é¥Ö¥ë·üÇ°¤â
ÁêÂ³¤·¤¿¶õ¤²È¤ò¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹¤äÌ±Çñ¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡¢¤É¤ó¤Ê°õ¾Ý¤òÊú¤¤Þ¤¹¤«¡£¤¢¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢²óÅú¼Ô¤Î81.2%¤¬¶õ¤²È¤ò¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹¤äÌ±Çñ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡ÖÄñ¹³¤¬¤¢¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¹â¤Þ¤ë¶ÛÄ¥´¶¡ª¥Á¥ó¥¢¥Ê¥´¤Î¤ªÎÙ¤µ¤ó¥È¥é¥Ö¥ë
³ô¼°²ñ¼ÒAlbaLink¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡ÖÌõ¤¢¤êÊª·ïÇã¼è¥Ê¥Ó¡×¤¬¡¢Á´¹ñ¤ÎÃË½÷500¿Í¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¡¢2025Ç¯9·î30Æü¤ËÄ´ºº¤·¤Þ¤·¤¿¡£
8³ä°Ê¾å¤¬¶õ¤²È¤ÎÅ¾ÍÑ¤ËÄñ¹³´¶
¡Ö¶õ¤²È¤ò¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹¤äÌ±Çñ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤ËÄñ¹³¤¬¤¢¤ë¤«¡×¤È¤Î¼ÁÌä¤Ë¤Æ¡¢¡Ö¤ä¤äÄñ¹³¤¬¤¢¤ë¡×¤¬41.0%¡¢¡Ö¤È¤Æ¤âÄñ¹³¤¬¤¢¤ë¡×¤¬40.2%¤Ç¤·¤¿¡£¡Ö¤¢¤Þ¤êÄñ¹³¤Ï¤Ê¤¤¡×¤¬14.4%¡¢¡ÖÁ´¤¯Äñ¹³¤Ï¤Ê¤¤¡×¤¬4.4%¤Ç¤·¤¿¡£¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹¤äÌ±Çñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢°ãË¡»ÜÀß¤ä´ÉÍý¤Î¹Ô¤ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤»ÜÀß¤¬¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤¬Àè¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Äñ¹³¤¬¤¢¤ëÍýÍ³¤Ï¡ÖÁû²»¥È¥é¥Ö¥ë¡×¤¬¥È¥Ã¥×
Äñ¹³¤¬¤¢¤ëÍýÍ³¤Î1°Ì¤Ï¡ÖÁû²»¥È¥é¥Ö¥ë¤¬µ¯¤³¤ë¡×¡Ê40.9%¡Ë¤Ç¤·¤¿¡£¡Ö¼£°Â¤¬°²½¤¹¤ë¡×¡Ê36.7%¡Ë¡¢¡Ö¶áÎÙ¤Î¥Þ¥Ê¡¼¤¬°²½¤¹¤ë¡×¡Ê21.9%¡Ë¤ÈÂ³¤¤Þ¤·¤¿¡£²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï°Ê²¼¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¦¡ÖÁû²»¥È¥é¥Ö¥ë¤¬µ¯¤³¤ë¡×²óÅú¼Ô¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡¦Ì±Çñ¤Ê¤É¤ÏÎ¹¹Ô¼Ô¤¬ÍøÍÑ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ìë¤Þ¤ÇÁû¤°¤È¶á½êÌÂÏÇ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡£¼þ¤ê¤¬ÀÅ¤«¤Ç¡¢¤ªÇ¯´ó¤ê¤¬Â¿¤¯½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÌÂÏÇ¤¬¤«¤«¤ê¤½¤¦¡Ê10Âå½÷À¡Ë
¡¦¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¿Í¤Ï¼ãÇ¯ÁØ¤¬Â¿¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¡¢¼ãÇ¯ÁØ¤ÏÁû²»ÌäÂê¤òµ¯¤³¤·¤«¤Í¤Ê¤¤¤«¤é¡Ê30ÂåÃËÀ¡Ë
¼ãÇ¯ÁØ¤ä´Ñ¸÷µÒ¤¬ÌëÃÙ¤¯¤Þ¤ÇÁû¤°¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤¯¡¢ÆÃ¤ËÀÅ¤«¤ÊÀ¸³è´Ä¶¤òË¾¤à¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÂç¤¤Ê¥¹¥È¥ì¥¹Í×°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¦¡Ö¼£°Â¤¬°²½¤¹¤ë¡×²óÅú¼Ô¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡¦¸«ÃÎ¤é¤Ì¿Í¤Î½ÐÆþ¤ê¤¬ÉÑÈË¤Ë¤¢¤ë¤È¡¢ÈÈºá¥ê¥¹¥¯¤¬¾å¤¬¤ë¡Ê30Âå½÷À¡Ë
¡¦°ÂÁ´¾å¤ÎÍýÍ³¤Ç¤¹¡£½ÉÇñ¼Ô¤Î¿È¸µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Âß¼ç¤ÎÊÝ¾Ú¤äÀÕÇ¤¤¬¤Ê¤¤¡£³¤³°¤ÎÌ±Çñ¤À¤ÈÈÈºáµòÅÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¼£°Â°²½¤¬¿´ÇÛ¤Ç¤¹¡Ê40Âå½÷À¡Ë
ÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤¬ÉÑÈË¤Ë½ÐÆþ¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¤´¶á½ê¤µ¤ó¤¬¤ß¤ó¤Ê´é¸«ÃÎ¤ê¡×¤È¤¤¤¦°Â¿´´¶¤¬¼º¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤¬É½¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¦¡Ö¶áÎÙ¤Î¥Þ¥Ê¡¼¤¬°²½¤¹¤ë¡×²óÅú¼Ô¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡¦¤â¤Á¤í¤ó¥Þ¥Ê¡¼¤ò¼é¤Ã¤ÆÌ±Çñ¡¦¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Þ¥Ê¡¼¤ò¼é¤é¤º¶áÎÙ½»Ì±¤ÎÌÂÏÇ¤È¤Ê¤ë¹ÔÆ°¤ò¤È¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¡Ê20Âå½÷À¡Ë
¡¦¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹¤Ê¤é¤Þ¤À¤¤¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Ì±Çñ¤Ïº¤¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¥Þ¥Ê¡¼¤Î°¤¤³°¹ñ¿Í¤Î¤³¤È¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÉÔ°Â¤Ç¤¹¡Ê30Âå½÷À¡Ë
ÆÃ¤ËÆüËÜ¤ËÉÔ´·¤ì¤Ê³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤Î¥Þ¥Ê¡¼°ãÈ¿¤¬¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ÃÏ°èÁ´ÂÎ¤ÎÃá½ø¤¬Íð¤ì¤ë¤³¤È¤Ø¤Î·üÇ°¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡Ö¥´¥ß¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤¬µ¯¤³¤ë¡×¡Ê17.7%¡Ë¡¢¡ÖÉÔÆÃÄêÂ¿¿ô¤¬½ÐÆþ¤ê¤¹¤ë¡Ê15.8%¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÉÔ°Â¤ÎÀ¼¤â´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Äñ¹³¤¬¤Ê¤¤ÍýÍ³¤Ï¡Ö¶õ¤²È¤Î¤Þ¤Þ¤è¤ê¤¤¤¤¡×
¡ÖÄñ¹³¤¬¤Ê¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤¿94¿Í¤ËÍýÍ³¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢ºÇ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö¶õ¤²È¤Î¤Þ¤Þ¤è¤ê°Â¿´¡×¤Ç33.0%¤Ç¤·¤¿¡£
¡¦¶õ¤²È¤Î¤Þ¤Þ¤Î¤Û¤¦¤¬¡¢ÈÈºá¤¬µ¯¤¤½¤¦¡Ê10Âå½÷À¡Ë
¡¦Áû¤¬¤ì¤¿¤é·ù¤À¤¬¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¶õ¤²È¤Î¤Þ¤Þ¤À¤È²È¤¬ÅÝ²õ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â½Ð¤Æ¤¯¤ë¤¿¤á¡¢¿Í¤Î½ÐÆþ¤ê¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¤¤¤¤¤È»×¤¦¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë
¡¦´ÉÍý¤µ¤ì¤¿¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢°Â¿´¤Î¤Û¤¦¤¬Âç¤¤¤¤È»×¤¦¤«¤é¡Ê40Âå ½÷À¡Ë
´ÉÍý¤µ¤ì¤º¤ËÊüÃÖ¤µ¤ì¤¿¶õ¤²È¤ÎÊý¤¬¡¢ËÉÈÈ¾å¤ä·úÊª¤ÎÏ·µà²½¤ÎÌÌ¤Ç¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¤¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Â³¤¤¤ÆÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¡ÖÃÏ°è¤Ë³èµ¤¤¬½Ð¤ë¡×¤Ç22.3%¡¢¤µ¤é¤Ë¡Ö¶õ¤²È¤òÍ¸úÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡×¤¬21.3%¤ÈÂ³¤¤Þ¤·¤¿¡£¿Í¸ý¸º¾¯¤¬¿Ê¤à¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ï¡¢¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹¤äÌ±Çñ¤¬¿Í¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤à¼êÎ©¤Æ¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦Ì±Çñ¤ä¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢³¹¤ÎÉü¶½¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ì¤Ð¤¤¤¤¡Ê20Âå ½÷À¡Ë
¡¦¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¡¢¤È¤¯¤Ë³°¹ñ¿Í¤¬Íè¤ë¤ÈÌÌÇò¤½¤¦¤À¤·´Ñ¸÷¤Ë¤âÌòÎ©¤Á¤½¤¦¤À¤«¤é¡£ÃÏ°è¤âÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ê40Âå ½÷À¡Ë
¡¦½»Ì±¤¬¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸½ºß¡¢¿Í¤¬Áý¤¨¤ë¤Î¤Ï¤¤¤¤¤³¤È¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡Ê60Âå°Ê¾å ÃËÀ¡Ë
°Â¿´¤Î¤¿¤á¤Î¾ò·ï¤Ï¡ÖËÉÈÈÂÐºö¡×
¶õ¤²È¤ò¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹¤äÌ±Çñ¤Ë¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ë°Â¿´¤Ç¤¤ë¾ò·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ºÇ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÖËÉÈÈÂÐºö¤ò¹Ô¤¦¡×¡Ê36.6%¡Ë¡£¡ÖÍøÍÑ¥ë¡¼¥ë¤ò¼þÃÎÅ°Äì¤¹¤ë¡×¡Ê28.6%¡Ë¡¢¡Ö¹ÔÀ¯¤¬¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¡×¡Ê23.0%¡Ë¤ÈÂ³¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÍøÍÑ¼Ô¤ò¿³ºº¤¹¤ë¡×¡Ê18.8%¡Ë¡¢¡ÖÁû²»ÂÐºö¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡×¡Ê16.4%¡Ë¡¢¡Ö¤¤Á¤ó¤È¤·¤¿´ÉÍýÂÎÀ©¤¬¤¢¤ë¡×¡Ê15.6%¡Ë¤Î»ØÅ¦¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¦¡ÖËÉÈÈÂÐºö¤ò¹Ô¤¦¡×²óÅú¼Ô¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡¦ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤ò¤Ä¤±¤ë¤Ê¤É¡¢ËÉÈÈÂÐºö¤ò¤¤Á¤ó¤È¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ê30Âå½÷À¡Ë
¡¦·Ù»¡¤Î½ä²ó¤ä¡¢¶á¤¯¤Î²È¤ËËÉÈÈÍÑ¥é¥¤¥È¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¤Ê¤É¤ÎËÉÈÈÂÐºö¡Ê50Âå ÃËÀ¡Ë
¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯¤äËÉÈÈ¥«¥á¥é¤ÎÀßÃÖ¡¢·Ù»¡¤Î½ä²ó¤Ê¤É¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊËÉÈÈÂÐºö¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¦¡ÖÍøÍÑ¥ë¡¼¥ë¤ò¼þÃÎÅ°Äì¤¹¤ë¡×²óÅú¼Ô¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡¦¶áÎÙ¤Î½»¿Í¤ÎÌÂÏÇ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¥ë¡¼¥ë·è¤á¤ò¤¹¤ë¡Ê30Âå½÷À¡Ë
¡¦¡Ö¢þ¢þ»þ°Ê¹ß¤Ï¡¢ÀÅ¤«¤Ë¡ª¡×¤Ê¤É¡¢¥Þ¥Ê¡¼¤ò¤¤Á¤ó¤È¼é¤ë¹©É×¤¬¤¢¤ë¤³¤È¡£¤â¤·¼é¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢Ì±Çñ¤òÄä»ß¤¹¤ë¤³¤È¡Ê60Âå°Ê¾å ½÷À¡Ë
¢¦¡Ö¹ÔÀ¯¤¬¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¡×²óÅú¼Ô¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡¦¹ÔÀ¯¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤¬¤·¤Ã¤«¤êÆþ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Ë¡¤ËÈ¿¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬ÀäÂÐ¾ò·ï¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ê30Âå½÷À¡Ë
¡¦½µ1²óÉ¬¤º¹ÔÀ¯¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢°Â¿´¤Ç¤¤Þ¤¹¡Ê40Âå ÃËÀ¡Ë
ÌÀ³Î¤Ê¥ë¡¼¥ëºî¤ê¤ÈÂè»°¼Ô¤Ë¤è¤ë´Æ»ëÂÎÀ©¤¬¡¢¶áÎÙ½»Ì±¤Î°Â¿´´¶¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¦¡ÖÍøÍÑ¼Ô¤ò¿³ºº¤¹¤ë¡×²óÅú¼Ô¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡¦¤É¤ó¤Ê¿Í¤¬Íè¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢½ÉÇñ¼Ô¤Î¿È¸µ³ÎÇ§¡Ê40Âå ½÷À¡Ë
¡¦ÍøÍÑ¼Ô¤Î¹ñÀÒ¤äÍøÍÑÌÜÅª¤Ê¤É¤òÇÄ°®¤Ç¤¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ê50Âå ½÷À¡Ë
¢¦¡ÖÁû²»ÂÐºö¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡×²óÅú¼Ô¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡¦ÊÉ¤òÊ¬¸ü¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢²»¤¬Ï³¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¡Ê20Âå ÃËÀ¡Ë
¡¦Áû²»¤ä¥´¥ß¤ÎÂÐ±þ¤Ï¡¢É¬¤ºÂß¼ç¤¬¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£´ðËÜÃÎ¤é¤ÌÂ¸¤¼¤Ì¤Î¿Í¤¬Â¿¤¤¤Î¤Çº¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ê50Âå ½÷À¡Ë
¢¦¡Ö¤¤Á¤ó¤È¤·¤¿´ÉÍýÂÎÀ©¤¬¤¢¤ë¡×²óÅú¼Ô¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡¦´ÉÍý¼Ô¤¬É¬¤º¡¢ËèÆü½ä²ó¤Ë¤¯¤ë¤³¤È¡Ê50Âå ½÷À¡Ë
¡¦¾ïÃó¤Î´ÉÍý¿Í¤òÃÖ¤¯¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¤·¤Ê¤¤¤È¡¢°Â¿´¤Ç¤¤Ê¤¤¡Ê60Âå°Ê¾å ÃËÀ¡Ë
¡þ¡¡¡¡¡þ
º£²ó¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢¶õ¤²È¤ò¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹¤äÌ±Çñ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤ËÄñ¹³¤ò´¶¤¸¤ë¿Í¤¬Â¿¿ôÇÉ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Å¬ÀÚ¤ÊËÉÈÈÂÐºö¤äÁû²»ÂÐºö¡¢ÍøÍÑ¥ë¡¼¥ë¤ÎÅ°Äì¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ì¤Ð¡¢¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ëÍ¾ÃÏ¤â¤¢¤ë¤³¤È¤â¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶õ¤²È³èÍÑ¤ò¿Ê¤á¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢¶áÎÙ½»Ì±¤ÎÉÔ°Â¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¤òÍ½ËÉ¤¹¤ë¹©É×¤¬ÉÔ²Ä·ç¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú½ÐÅµ¡Û
³ô¼°²ñ¼ÒAlbaLink