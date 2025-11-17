＜いい嫁、やめます！＞「マゴサベツ？」え、私が？身に覚えナシです…【第4話まんが：義母の気持ち】
私はノリコ。サトシ（37）とカンナ（34）2人の子どもがいます。それぞれ結婚をして家庭をもち、子どももいます。息子・サトシの奥さんのアキ（33）さんは、今まで私たちにとても気をつかってくれて、優しくしてくれました。だから私もなんていい人と結婚をしてくれたのだろうと、アキさんに感謝をしていたのです。しかし、先日からこのアキさんの様子がおかしいのです。私やカンナの電話にも出なくなり、心配で家に行ったら「帰ってほしい」と言われ……。サトシに理由を説明してほしいと言うと、口ごもりながら「今後はアキではなく自分に連絡をしてほしい」と言われました。
私はアキさんと、とてもうまくやれていると思っていました。優しくて気が利くお嫁さんだと思っていたし、いい人がお嫁さんにきてくれてよかったと思っていたのです。しかし、突然サトシから「今後はアキに連絡しないで」と言われて驚いています。
サトシの話によると、アキさんは私の孫たちにたいする対応に不満を感じて、距離を置くことにしたとのことでした。「孫差別」と言われて……そんなつもりがまったくなかった私でしたので、頭が少しパニックになっています。
息子のサトシは私があまりにしつこく理由を尋ねるから、忙しい中わが家に来てくれました。
でも、アキさんとユウリの姿はありません……。
そしてサトシの口から発せられたのは衝撃的なことだったのです。
アキさんとユウリは、私の「孫差別」に傷ついていると……！
でも私は孫差別なんてしたつもりはまったくありません。どちらも平等に可愛い私の孫です。
むしろユウリの方が早く生まれたから、私はあれやこれやといろいろな心配をしてきたように思います。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・石井弥沙
