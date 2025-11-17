これからの気象情報です。



◆警報・注意報

現在、全域にカミナリ注意報、上・中・下越の所々と佐渡に強風・波浪注意報が発表されています。

各注意報が出ている地域では、強風や高波・竜巻などの激しい突風、急な強い雨や落雷にご注意ください。



◆17日(月)これからの天気

上・中・下越は次第に雨の範囲が広がるでしょう。カミナリを伴って、ザっと強く降るところもありそうです。

佐渡は断続的に雨が降り、カミナリが鳴ることもあるでしょう。

降水確率は、80％前後のところが多くなっています。



◆17日(月)の予想最高気温

最高気温は、18～21℃の予想です。

昨日と同じくらいか2～3℃高いでしょう。

平年と比べると5℃前後高く、10月中旬～下旬並みになりそうです。