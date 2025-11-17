¡Ú»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Û¥Ô¥Ã¥Á¥¯¥í¥Ã¥¯¡¢¥Ô¥Ã¥Á¥³¥à¡Ö·Ð¸³¤Ç¤¤ë¡×¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¾¾ËÜÍµ¼ù¤¬½Ð¾ì¤òÁª¤ó¤ÀÍýÍ³
¡¡½é¤á¤ÆÌîµåÆüËÜÂåÉ½¡Ö»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤ò·Ð¸³¤·¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¾¾ËÜÍµ¼ùÅê¼ê¡Ê29¡Ë¤¬¡Ö°Õ¼±¤Î¹â¤¤¿Í¤È°ì½ï¤Ë¤ä¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬²þÁ±¤¹¤Ù¤¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¼è¤êÁÈ¤ß¤À¤Ã¤¿¤ê¤¬ºÆÇ§¼±¤Ç¤¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ºå¿À¤È¤ÎÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤ÏÂè2Àï¤ò½ü¤¯4»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤¹¤ëÂç¼ÖÎØ¤Î³èÌö¡£¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤â51»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÈèÏ«¤Ï¤¿¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âº£²ó¤ÎÂåÉ½Àï¤Ë¿Ê¤à¤³¤È¤òÁª¤ó¤À¡£
¡¡¾¾ËÜÍµ¤Ï½Ð¾ì¤·¤¿ÍýÍ³¤Ë¡¢Íè½Õ¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë½Ð¾ì¤Ë¸þ¤±¤¿¥¢¥Ô¡¼¥ë°Ê³°¤Ë¤â¤¦°ì¤Äµó¤²¤¿¡£¡ÖMLBµå¤È¤«¥Ô¥Ã¥Á¥¯¥í¥Ã¥¯¤È¤«¥Ô¥Ã¥Á¥³¥à¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤¬¤Ç¤¤ë¡£¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¤¤¤º¤ìÆüËÜ¤Ç¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤òÀè¤Ë·Ð¸³¤Ç¤¤ë¤Î¤ÏÂ¿¾¯¤Ê¤ê¤È¤â¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤Ï¤Ê¤ë¡×¡£Àè¤ò¸«¿ø¤¨¤Æà·Ð¸³ÃÍá¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡15Æü¤Î´Ú¹ñÀï¤¬ÂåÉ½¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤Î¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¡¢±¦µÓ¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿ÂÇµå¤¬¹â¤¯¾å¤¬¤ê°ìÎÝ¤¬Êáµå¡£°ìÄ¾¤ÈµÏ¿¤µ¤ì¤ëÄÁ¤·¤¤¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¸åÂ³¤ò¤·¤Ã¤«¤êÍÞ¤¨¤Æ»°¼ÔËÞÂà¤ËÍÞ¤¨¤¿¡£¡ÖÂ¤ÏÂç¾æÉ×¡£¡Ê¥Ô¥Ã¥Á¥¯¥í¥Ã¥¯¤Ê¤É¤â¡ËÂç¤¤¯¤Æ¤³¤º¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¤Ê¤È¡£¼«Á³¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢¤¢¤ëÄøÅÙÂç¾æÉ×¤ÊÈÏ°Ï¤Ë¤Ï¼ý¤Þ¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¡×¤È´¶ÁÛ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¼þ¤ê¤ÎÅê¼ê¤«¤é¤â³Ø¤Ó¤òÆÀ¤¿¡£ÆüËÜ¥Ï¥à¤ÎËÌ»³ÏË´ð¤«¤é¤Ï¡Ö½àÈ÷¤Î»ÅÊý¡×¤òÊ¹¤¤¤¿¡£¡ÖÎý½¬¤Î2»þ´ÖÁ°¤«¤éÍè¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê½àÈ÷¤·¤ÆËèÆü¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤â¤È¤â¤ÈÁá¤á¤ËÍè¤Æ¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤È¤«¤Ï¤·¤Æ¤¿¤±¤É¡¢ÂÎ¤Î½àÈ÷¤ÎÉôÊ¬¤Ç¼ïÌÜÅª¤Ê¤È¤³¤í¤Ï¼è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤¿¡×¡£º£²ó¾·½¸¤µ¤ì¤¿Åê¼ê¿Ø¤ÎÃæ¤Ç¤Ï³ÚÅ·À¾¸ýÄ¾¿Í¤ÈÊÂ¤ÓºÇÇ¯Ä¹¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö¼«Ê¬¤«¤éÊ¹¤¯¤³¤È¤ÎÊý¤¬Â¿¤¤¡×¤È³Ø¤Ö»ÑÀª¤òËº¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ÇÄ¹¤«¤Ã¤¿2025Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤¬½ªÎ»¡£¤Þ¤¿Íèµ¨¤Ë¸þ¤±¤¿½àÈ÷¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤ÀÁ´ÂÎÅª¤Ê¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤ÏÂ¤ê¤Ê¤¤¡£ÊÑ²½µå¤â¤â¤¦¾¯¤·Íê¤ì¤ë¥Ü¡¼¥ë¤¬¤¢¤ì¤Ð¡×¡£¥ê¡¼¥°ºÇÍ¥½¨Ãæ·Ñ¤®±¦ÏÓ¤Ï¤µ¤é¤Ê¤ë¹â¤ß¤òÌÜ»Ø¤¹¡£¡ÊÂç¶¶¹·Ê¿¡Ë