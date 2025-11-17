アニカと同郷のリン・グラントが最終戦V、PINGの未発表ウェッジを3本使用していた！【WITB】
＜アニカ・ドリブン by ゲインブリッジ at ペリカン 最終日◇16日◇ペリカンGC（フロリダ州）◇6349ヤード・パー70＞
【画像】適合リストに登録された、PINGの未発表ウェッジ『s259』
米国女子ツアーレギュラーシーズン最終戦のファイナルラウンドは、アニカ・ソレンスタム（スウェーデン）の名を冠した大会で同郷の選手、リン・グラントがトータル19アンダーで優勝。2023年「Danaオープン」以来、ツアー通算2勝目を手にした。
契約を結ぶ、米国PINGもその使用ギアを紹介すると共に、こう勝利を称えている。「スウェーデン人にとっては素晴らしい日曜日だった。新しいs259ウェッジをバッグに入れてPINGのプロのリン・グラントがLPGAツアーで2度の優勝を果たしました。アニカでの勝利は、14本のPINGクラブで達成されました」。
バックフェースに黒帯の付いた未発表ウェッジ『s259』は、国内男子ツアーでも直近で供給が始まっているが、適合リストにはミッドナイト仕上げや左用も含めた大量のヘッド登録がされている。 【リン・グラントの優勝ギア】1W：ピン G430 LST（9°Speeder TR 757 S 44.75?D2）4W：ピン G440 MAX（16.5°Diamana BB73 S 42.5?D1）3U：ピン G440（20°Tour AD DI-HY65 S 40.25?D1）4Uti：ピン iDi Driving Iron（KBS Tour Proto Hybrid 75 S）5I〜PW ：ピン i210アイアン（Dynamic Gold XP95 S300）A,S,LW：ピン s259ウェッジ（50S,56S,60H 〃 ）PT：ピン PLD Prime TyneBALL：タイトリスト Pro V1
<ゴルフ情報ALBA.Net>
【画像】適合リストに登録された、PINGの未発表ウェッジ『s259』
