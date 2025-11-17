1800万円獲得の脇元華が36位浮上 1位は佐久間朱莉【女子賞金ランキング】
国内女子ツアー第34戦「伊藤園レディス」を終えて、最新の賞金ランキングが発表された。
【写真】脇元華＆小祝さくらがドレスアップ
今大会でツアー初優勝を挙げた脇元華が1800万円を獲得。今季通算を3859万3142円として、58位から36位にジャンプアップした。佐久間朱莉は8位タイに入って234万円余りを加算。2億1763万7959円でランキング1位をキープした。2位以下は河本結（1億2892万5725円）、神谷そら（1億2666万8456円）、高橋彩華（1億615万4427円）、菅楓華（9872万6033円）と続いている。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
最新！ 女子賞金ランキング
シード争いも熱い！ 最新メルセデス・ランキング
シード獲得か？QT行きか？ 国内女子崖っぷちランキング2025
伊藤園レディス 最終結果
最新！ 男子賞金ランキング
【写真】脇元華＆小祝さくらがドレスアップ
今大会でツアー初優勝を挙げた脇元華が1800万円を獲得。今季通算を3859万3142円として、58位から36位にジャンプアップした。佐久間朱莉は8位タイに入って234万円余りを加算。2億1763万7959円でランキング1位をキープした。2位以下は河本結（1億2892万5725円）、神谷そら（1億2666万8456円）、高橋彩華（1億615万4427円）、菅楓華（9872万6033円）と続いている。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
最新！ 女子賞金ランキング
シード争いも熱い！ 最新メルセデス・ランキング
シード獲得か？QT行きか？ 国内女子崖っぷちランキング2025
伊藤園レディス 最終結果
最新！ 男子賞金ランキング