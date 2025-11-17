大分県で使える旅行ポイント返礼品がふるなびトラベルに登場!
ふるさと納税サイト「ふるなび」はこのほど、旅行体験型の独自返礼品「ふるなびトラベル」において、新たに大分県(県庁)で使える旅行ポイント返礼品が登場したことを明らかにした。
「ふるなびトラベル」とは、ふるさと納税の寄附で得たふるなびトラベルポイントを、提携店(ホテル・飲食店・アクティビティ施設など)での支払いに無期限で利用できるサービス。1ポイント=1円として利用できる。
ふるなびトラベルの特徴
11月5日から、「ふるなびトラベル」において、新たに大分県(県庁)が提供を開始。トラベルポイントが利用できる宿泊施設は、別府のラグジュアリーリゾート「ANAインターコンチネンタル別府リゾート&スパ」、湯布院のオールスイートヴィラ「月洸樹 由布院」、湯布院の景勝地としても知られる金鱗湖のほど近くに建つ「旅亭 田乃倉」など。
「豊後牛ステーキの店 そむり 別府本店」「由布院甘味茶屋」といった名店でも利用できる。
