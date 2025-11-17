小阪由佳、“愛車”の盗難被害を報告「2025年モデルなのでそんなに数はないです」 情報提供を呼びかけ
実業家でタレントの小阪由佳（40）が、17日までに自身のXを更新。“愛車”が盗難にあったことを報告した。
【写真あり】小阪由佳が“愛車”の盗難被害を報告した“愛車”の全貌
小阪は【電動自転車が盗難に遭いました。情報提供のお願いです】と題し、「前からさらっと伝えていたお知らせなのですが、実は先日、いつも大切に乗っていた私のWONKEY（電動自転車）が盗難に遭いました」と報告。
「もし街中・SNS・フリマアプリ（メルカリ / ヤフオク / ジモティー）、中古店などで似た車体を見かけた方がいましたら、どんな小さなことでも構いませんのでDMにて写真や見た場所などをご連絡いただけると本当に助かります」と呼びかけた。
また、小阪は愛車の詳細や、盗難にあった時の状況を記し、同型の写真も投稿「拡散にもご協力いただけたら、とても心強いです。よろしくお願いいたします」と伝えた。
小阪は、17年ぶりとなる写真集『until the end〜裸洗〜』（双葉社）を19日に発売することが話題となっていた。
■小阪の愛車盗難の詳細
モデル：WONKEY
カラー：ワインレッド
盗難日時：11月5日 夕方
盗難場所：池袋 南池袋公園
特徴：スマホスタンド＆鍵はリンクロック／こちらはペダルがないタイプの2025年モデルなのでそんなに数はないです
【写真あり】小阪由佳が“愛車”の盗難被害を報告した“愛車”の全貌
小阪は【電動自転車が盗難に遭いました。情報提供のお願いです】と題し、「前からさらっと伝えていたお知らせなのですが、実は先日、いつも大切に乗っていた私のWONKEY（電動自転車）が盗難に遭いました」と報告。
「もし街中・SNS・フリマアプリ（メルカリ / ヤフオク / ジモティー）、中古店などで似た車体を見かけた方がいましたら、どんな小さなことでも構いませんのでDMにて写真や見た場所などをご連絡いただけると本当に助かります」と呼びかけた。
小阪は、17年ぶりとなる写真集『until the end〜裸洗〜』（双葉社）を19日に発売することが話題となっていた。
■小阪の愛車盗難の詳細
モデル：WONKEY
カラー：ワインレッド
盗難日時：11月5日 夕方
盗難場所：池袋 南池袋公園
特徴：スマホスタンド＆鍵はリンクロック／こちらはペダルがないタイプの2025年モデルなのでそんなに数はないです