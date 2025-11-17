2児の母・田丸麻紀、「顔も洗わぬまま」朝コーヒーを買いに行く“寝起きコーデ”「起きたばかりでこれほど綺麗なんて！」
モデルで俳優の田丸麻紀（47）が、17日までに自身のインスタグラムを更新。「今朝 顔も洗わぬまま」と書き出し、起きたばかりでも洗練された私服姿を公開した。
【写真】「パンツがかっこよすぎる」起きたばかりでも決まっている田丸麻紀
田丸は「とりあえずコーヒーを買いに」とつづり、カジュアルな黒のワイドパンツにライトブルーのシャツをスウェット上に重ね、黒のブーツを合わせたカジュアルさと上品さをミックスしたスタイルを披露している。
コーヒーを片手に、黒縁めがね、グレーの帽子で抜け感をプラス。“顔を洗っていない”姿とは思えぬ装いを見せた。
この投稿にファンからは「起きたばかりでこれほど綺麗なんて！そして装いも素敵」「パンツがかっこよすぎる」「とても素敵です！」「いつもファッションをママ友と拝見してます」などのコメントが寄せられている。
田丸は2012年9月に一般男性と結婚。14年8月に第1子長男、18年7月に第2子次男を出産した。
