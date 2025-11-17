À¼Í¥¡¦ÍªÌÚÊË¤Î²èÎÏ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¾×·â¡¡¡Ø¤Þ¤É¥Þ¥®¡Ù¥¤¥é¥¹¥ÈÉÁ¤¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç¤È¤Ï¡Ä¡×¡Ö¥Ð¥º¤Ã¤Æ¤ë¡×
¡¡À¼Í¥¡¦ÍªÌÚÊË¤¬¡¢16Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥¢¥Ë¥á¡Ø¡ÖËâË¡¾¯½÷¤Þ¤É¤«¡ù¥Þ¥®¥« »Ï¤Þ¤ê¤ÎÊª¸ì¡¿±Ê±ó¤ÎÊª¸ì¡×TV Edition¡ÙÂè6ÏÃ¤Î¥¨¥ó¥É¥«¡¼¥É¤òÉÁ¤¡¢ºîÉÊ¸ø¼°X¤Ë¤Æ¥¤¥é¥¹¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥×¥íÊÂ¤ß¡ª¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¤Þ¤É¤«¡¡ÍªÌÚÊË¤¬ÉÁ¤¤¤¿¡Ø¤Þ¤É¥Þ¥®¡Ù¥¤¥é¥¹¥È
¡¡¥¤¥é¥¹¥È¤Ï¡¢¥×¥í¤¬ÉÁ¤¤¤¿¤È»×¤ï¤»¤ë²èÎÏ¤Ç¡¢ÍªÌÚ¤¬±é¤¸¤ë¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¼ç¿Í¸ø¡¦¤Þ¤É¤«¤Î»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡ÖÍªÌÚÊË¤µ¤ó¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤ÏÁêÊÑ¤ï¤é¤º¿À¤¹¤®¤Æ¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÖÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤Ë¼ç¿Í¸øÀ¼Í¥¤¬¥¨¥ó¥É¥«¡¼¥ÉÄó¶¡¤·¤Æ¤Æ¥ï¥í¥¿¡×¡ÖÍªÌÚÊË¤µ¤ó¡¢³¨¾å¼ê¤¤¤ÎÃÎ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤¬¤³¤³¤Þ¤Ç¤È¤Ï¡Ä¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖÌ¾Á°½ñ¤«¤ó¤«¤Ã¤¿¤é¡¢ÉáÄÌ¤Ë¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¤ÎºîÉÊ¤À¤È»×¤Ã¤Á¤ã¤¦¡×¡Ö¤¹¤²¤¨¥Ð¥º¤Ã¤Æ¤ë¤À¤í¡Ä¡©¤³¤ì¤ÇËÜ¿¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¤¼¡Ä¡©¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£ºî¤Ï¡¢·à¾ìÈÇ[Á°ÊÔ][¸åÊÔ]¤òÁ´11ÏÃ¤ÎTV¥·¥ê¡¼¥º¤È¤·¤ÆºÆÊÔÀ®¤·¡¢¡Ø¡ÖËâË¡¾¯½÷¤Þ¤É¤«¡ù¥Þ¥®¥« »Ï¤Þ¤ê¤ÎÊª¸ì¡¿±Ê±ó¤ÎÊª¸ì¡×TV Edition¡Ù¤È¤·¤ÆÊüÁ÷¡£¤Þ¤ÀÆ±¥·¥ê¡¼¥º¤ò´Ñ¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤¬¡¢¡Ø¤Þ¤É¤«¡ù¥Þ¥®¥«¡Ù¤ÎÀ¤³¦¤Ë¿¨¤ì¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¤Þ¤¿¡¢¤¹¤Ç¤Ë´Ñ¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¡¢¿·ºî±Ç²è¡Ø·à¾ìÈÇ ËâË¡¾¯½÷¤Þ¤É¤«¡ù¥Þ¥®¥«¡ã¥ï¥ë¥×¥ë¥®¥¹¤Î²öÅ·¡ä¡Ù¡Ê2026Ç¯2·î¸ø³«¡Ë¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê¤·¤Æ³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
