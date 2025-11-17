µÈÀ¥ÈþÃÒ»Ò¡¢Î¥º§»þ¤Î¡ÈÌ¼¤Î¸ÀÍÕ¡É¹ðÇò¡ÖÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¡¡»Ò°é¤Æ¤Î¡È¿®¾ò¡ÉÌÀ¤«¤¹
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎµÈÀ¥ÈþÃÒ»Ò¤¬¡¢16ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ø¤ª¤·¤ã¤ì¥¯¥ê¥Ã¥×¡Ù¤Ë½Ð±é¡£Î¥º§¤ò·è°Õ¤·¤¿ºÝ¤ÎÄ¹½÷¡¦¼¡½÷¤ÎÈ¿±þ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡Û¡Ö±Ä¶ÈË¸³²¤Ç¤¹¡ª¡×À¼¤ò¾å¤²¤ëµÈÀ¥ÈþÃÒ»Ò
¡¡4Ç¯Á°¤ËÎ¥º§¤ò·Ð¸³¤·¡¢¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤È¤·¤Æ2¿Í¤ÎÌ¼¤ò°é¤Æ¤ëµÈÀ¥¡£Åö»þ¤ÎÄ¹½÷¡¦¼¡½÷¤ÎÈ¿±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖZoom°û¤ß¤ÇÍ§¿Í¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤ë¤«¤é¡¢ÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¡Ø¥Þ¥Þ¤Ï¤â¤Ã¤È¤¤¤¤¿Í¤¬¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡Ù¤Ã¤Æ¡£·èÃÇ¤ÎºàÎÁ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤Æ¤¢¤ê¤¬¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÌ¼¤«¤é¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤âÅþÃå¡£12ºÐ¤ÎÄ¹½÷¤Ï¡Ö¾®³Ø¹»¹â³ØÇ¯¤Î¤³¤í¡¢³Ø¹»¤Ç¤Ä¤é¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¡¢¥Þ¥Þ¤ËÁêÃÌ¤·¤¿¤é¡¢¤¹¤°¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ò¿®¤¸¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦Êì¿Æ¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È»×¤¤¤òÅÁ¤¨¡¢9ºÐ¤Î¼¡½÷¤Ï¡Ö²¿²ó¤â¸À¤Ã¤¿¤³¤È¤¢¤ë¤±¤É¡¢¥Þ¥ÞÈþ¿Í¤À¤è¡ª¡×¤ÈË«¤á¤¿¡£
¡¡µÈÀ¥¤Ï¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È´î¤Ó¤ò±£¤»¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¡£¼«¿È¤âÊÒ¿Æ¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡ÖÄ¹½÷¤«¤é²¿¤«SOS¤¬¤¢¤ë¤È¤¤Ï¡¢É¬¤º²¿¤«¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤âÊ¹¤¤¤Æ¤¢¤²¤ë¡£Á´ÎÏ¤Ç100%±þ±çÃÄ¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¿®¾ò¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
