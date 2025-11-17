フリーアナウンサーの中川安奈さんが自身のインスタグラムを更新。2025年11月15日・16日に開催された「氣志團万博2025」でバックステージからの中継を担当したことを報告しました。



【写真を見る】【 中川安奈 】 氣志團万博2025で司会担当 「終始わくわくが止まりませんでした」 金色の稲妻Tシャツで熱狂の舞台裏を紹介





中川さんは金色の稲妻デザインが入った白いTシャツを着用し、氣志團メンバーとの記念撮影や会場の様子を複数枚の写真とともに投稿。「氣志團万博2025 バックステージからの中継を担当させていただきました」と報告しています。







投稿写真からは、氣志團メンバーと一緒に撮影したショット、「氣志團万博2025」と大きく書かれた会場内の看板前でのポーズ写真、イベントポスターを見つめる後ろ姿など、会場の様々な場所で楽しんだ様子が伝わってきます。









中川さんは「おもしろくてあったかい氣志團さん、そして素敵なアーティストのみなさんといっしょの濃〜くてとっても楽しい2日感（原文ママ）」と感想を述べ、「バックステージも氣志團さんたちのおもてなしにあふれた空間で、終始わくわくが止まりませんでした 宝物の時間をありがとうございました！」と充実した時間を過ごしたことを明かしています。







また「まさか氣志團さんたちとのあの共通点トークができる日が来るなんて... #わかる人にはわかる w」と、氣志團メンバーとの間で盛り上がった会話についても触れ、ファンの好奇心をくすぐるコメントも添えています。





【 中川安奈さん プロフィール ※公式サイトより引用※ 】

生年月日：1993年10月22日

最終学歴：慶應義塾大学法学部政治学科

出身：東京都

特技：英語、スペイン語、犬の鳴きまね

趣味：ゴルフ、ダンス、洋楽を聴くこと

性格：天真爛漫





3歳から4年間フィンランド、10歳から4年間プエルトリコに在住。

帰国後、慶應義塾湘南藤沢高等部へ入学、慶應義塾大学法学部政治学科卒業。

2016年NHKにアナウンサーとして入局。

初任地はNHK秋田放送局で3年近く勤務。

その後2019年から1年間NHK広島放送局、2020年に東京アナウンス室で活動。

2025年3月、9年間勤務した同局を退社。

同年4月フリーアナウンサー、タレントとして活動を開始。



【担当：芸能情報ステーション】