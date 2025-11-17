SteelSeries、最大45％オフのブラックフライデーセール対象製品一覧を公開11月19日より開催
SteelSeriesは、セール「SteelSeriesブラックフライデー」をAmazon.co.jp、SteelSeries公式ストア楽天市場店、及び全国の家電量販店にて11月19日より開催する。開催期間は12月1日23時59分まで。
本セールでは同社のヘッドセット、オーディオ製品や配信⽤マイク、キーボードが特別価格で販売される。対象商品にはArctis Nova Pro Wireless シリーズ、Arctis Nova 7P、Alias Pro、Apex 9 Miniなどがある。
セール対象製品一覧
ヘッドセット、オーディオ製品
Arctis GameBuds：約18%OFF
Arctis GameBuds White：約18% OFF
Arctis Nova Pro Wireless：約33% OFF
Arctis Nova Pro Wireless P：約33% OFF
Arctis Nova Pro WL Xbox White：約33% OFF
Arctis Nova Pro WL White ：約33% OFF
Arctis Nova Pro WL PS White：約33% OFF
Arctis Nova 7：約33% OFF
Arctis Nova 7P：約33% OFF
Arctis Nova 7P White：約33% OFF
Arctis Nova 5P：約18% OFF
Arctis Nova 5P White：約18% OFF
Arctis Nova 5 White：約18% OFF
Arctis Nova 5 ：約18% OFF
Arctis Nova 3：約16% OFF
Arctis Nova 3PW Aqua：約11% OFF
Arctis Nova 3PW White：約11% OFF
Arctis Nova 3PW Lavender：約11% OFF
Arctis Nova 3PW Black：約11% OFF
Arctis Nova 1：約18% OFF
Arctis Nova 1P Black：約14% OFF
Arctis Nova 1P White：約14% OFF
Arctis Nova 1 - White：約18% OFF
GameDAC Gen 2：約30% OFF
配信用マイク
Alias Pro：約39% OFF
Alias：約32% OFF
キーボード
Apex Pro TKL Gen 3（日本語配列）：約12% OFF
Apex Pro TKL Wireless Gen 3（日本語配列）：約21% OFF
Apex Pro（日本語配列）：約35% OFF
Apex Pro TKL (2023)（日本語配列）：約43% OFF
Apex Pro Mini Wireless（日本語配列）：約44% OFF
Apex Pro Mini（英字配列）：約45% OFF
Apex Pro Mini（日本語配列）：約45% OFF
Apex 9 Mini（英字配列）：約33% OFF
Apex 9 TKL（英字配列）：約41% OFF
Apex 9 Mini（日本語配列）：約25% OFF
Apex 9 TKL（日本語配列）：約26% OFF
Apex 3 TKL（英字配列）：約19% OFF
Apex 3 TKL（日本語配列）：約19% OFF
Apex 3 TKL White（日本語配列）：約19%OFF
Apex 3 TKL White（英字配列）：約19% OFF
