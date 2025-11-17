櫻坂46松田里奈、1st写真集記念生配信決定＆特典公開 未掲載の海カットも
【モデルプレス＝2025/11/17】櫻坂46の松田里奈が、2026年1月20日に1st写真集（タイトル未定／幻冬舎）を発売。これを記念して、11月18日21時30分頃より、松田がYouTubeチャンネル「櫻坂チャンネル」にて生配信を行うことが決定した。あわせて、生配信特典絵柄が公開された。
【写真】櫻坂46キャプテン、海で撮影された写真集未収録カット
同生配信は、松田自身の言葉で写真集について語る初めての機会。写真集のロケの思い出や内容について語る予定だ。また、11月18日0時から23時59分の24時間限定で、Sony Music Shopにて特典付きの写真集（通常カバー版）の発売も決定。24時間限定のW特典として、「B3サイズ折り目なしポスター」「金運アップおまじないカード」の2つが、購入者全員に付属する。なお、この2つはともに写真集未収録のカットとなる。
B3サイズ折り目なしポスターは、笑顔がアップとなった1枚。写真集最終日に海で撮影されたもので、リラックスした表情を見せている。そして、B3サイズのポスターを折り目なしで、松田の直筆コメントがプリントされている。
金運アップおまじないカードは、ロトルアの牧場で撮影された、たくさんの羊に囲まれて少し慌てているカット。毎日持ち歩けるように、財布に入る大きさのカードとなっている。松田直筆の「金運アップのおまじない」と直筆イラストがプリントされている。
今作は、櫻坂46の2代目キャプテンを務める松田の1st写真集。ニュージーランドのオークランドとロトルアで撮影され、まるで現地で一緒に過ごしているかのような親密感のある写真を数多く収録している。さらに、ニュージーランドの雄大なビーチや、大自然の中の川などでの水着姿、大人っぽさとあどけなさの両方を感じるランジェリーカットも掲載。撮影中に26歳のお誕生日を迎えた松田に思わず「まつりちゃんかわいい！」と言ってしまうような、かわいらしさを改めて発見できる写真集に仕上がった。（modelpress編集部）
◆松田里奈、写真集記念生配信決定 特典絵柄解禁
◆松田里奈1st写真集
