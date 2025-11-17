きょうは平野部を中心に日中は過ごしやすい暖かさになるでしょう。

【写真を見る】今週は急な冷え込みに注意 朝晩中心に12月並みの寒さの日が多い見込み 愛知･名古屋･岐阜･三重の天気予報（11/17 昼）

正午前の名古屋市内、雲は出ていますが、朝からよく日差しが届いています。この時間の気温は16.8℃で風は穏やかです。

きょうは昼過ぎまでは晴れる所が多いものの、夕方以降は雲が多くなるでしょう。岐阜県では飛騨地方を中心に所々で雨や雪が降る見込みです。



最高気温は名古屋や岐阜で20℃、津で21℃、高山で16℃の予想です。日中は暖かいものの、夜は次第に肌寒くなるでしょう。一日の寒暖差にはご注意ください。

あすは、岐阜県では飛騨地方を中心に雪や雨が降るでしょう。愛知県や三重県は晴れ間が広がりますが、雨雲の流れ込む所がありそうです。予想最高気温は名古屋や岐阜などで14℃、高山で8℃と、一気に冬本番の寒さになるでしょう。

【週間予報】

この先の一週間はおおむね晴れるでしょう。上空に流れ込む強い寒気の影響で、朝晩を中心に12月並みの寒さになる日が多い見込みです。平野部でも最低気温が5℃を下回る所があり、冬物のコートが活躍するでしょう。急な冷え込みで体調を崩さないようお気を付けください。