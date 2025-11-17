「中国のスパイがAIで情報を盗み出していた」とAnthropicが発表、証拠の提示が少なく信ぴょう性が低いという指摘も

「中国のスパイがAIで情報を盗み出していた」とAnthropicが発表、証拠の提示が少なく信ぴょう性が低いという指摘も