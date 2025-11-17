お笑いコンビ「爆笑問題」の太田光と田中裕二が司会を務めるＴＢＳ系「サンデージャポン」（日曜・午前９時５４分）が１６日に放送され、小泉進次郎防衛相について取り上げた。

この日コメンテーターとしてゲスト出演したお笑いタレント東野幸治が気になるニュースとして「小泉防衛相が“覚醒”！？」をピックアップ。番組内では手元の資料を一切見ずに堂々と国会答弁するシーン、国民民主党の榛葉賀津也幹事長が「ちょっと覚醒した感がある」と小泉防衛相への印象を会見で語った映像を流し、また白シャツでカレー味のカップ麺を食べる小泉防衛相のＳＮＳ投稿が話題になっていることも合わせて紹介した。

これに元衆院議員でタレントの杉村太蔵は「進次郎さんと飲んだことがあるんですけど、こんなに美しく飲んだり食べたりする人いないです」と力説。「飲み物でもグラスの底を持つ。なんでかと言ったら、これだと音が出ないんですね。非常にほれぼれする食べ方、飲み方をします」と加えた。

熱く語る杉村に東野は「太蔵さん、バラエティーでお酒を飲んでいるシーンを見ましたけどめちゃくちゃ酒癖悪いですからね」とチクリ。「そんなことないです！」と必死に否定する杉村に共演者たちは大笑いだった。