俳優の横浜流星が主演するＮＨＫ大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」（日曜・午後８時）の第４４話が１６日に放送され、世帯平均視聴率９・０％を記録したことが１７日、分かった。（数字は関東地区、ビデオリサーチ調べ）

初回は１２・６％でスタート。今回は前回の８・７％から０・３ポイント増。個人視聴率は５・３％だった。

大河ドラマ６４作目となる同作は日本のメディア産業、ポップカルチャーの礎を築き、時にお上に目を付けられても面白さを追求し続けた「江戸のメディア王」蔦屋重三郎の生涯を笑いと涙と謎に満ちた物語として描く。連続テレビ小説「ごちそうさん」（２０１３年）や大河ドラマ「おんな城主 直虎」（２０１７年）などを手がけた森下佳子氏が脚本を担当。ＮＨＫドラマ初出演の横浜が主人公を演じる。語りは蔦重らを見守る吉原の九郎助稲荷（くろすけいなり）として出演の綾瀬はるかが担当する。

第４４話は「空飛ぶ源内」。蔦重（横浜流星）の前に、耕書堂で本を書かせてほしいと、駿府生まれの貞一（井上芳雄）と名乗る男が現れる。貞一は源内（安田顕）が作ったという相良凧を持っていて、蔦重は源内が生きているのではと考え始める。その後、玄白（山中聡）や南畝（桐谷健太）、重政（橋本淳）らと会い、源内の謎を追い続ける…。一方、歌麿（染谷将太）は吉原で、本屋に対して派手に遊んだ順に仕事を受けると豪語し座敷で紙花をばらまいていた…と展開した。

今回は蔦重のビジュアルに変化が。髪に白髪が交じり、老いを感じるようになっていた。最終回は１２月１４日の第４８回。鶴屋喜右衛門役の風間俊介や高岳を演じる冨永愛にも白髪が見え、ネットは「あれ？蔦重、白髪 月日が経ったんだね」「蔦重、心労で白髪が増えちゃって」「蔦重も年取ってきた」「白髪に目元の皺（しわ）…老けたね蔦重」「いよいよ終盤なんだなと思うと寂しくなってます」などの声が上がっていた。