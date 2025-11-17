高市首相の台湾有事をめぐる発言に反発している中国では、共産党系メディアが17日も「高市早苗氏が『中国脅威論』を扇動して両国関係の安定を損なった」などと厳しく非難する記事を展開しています。

中国のメディアは、高市首相の台湾有事をめぐる発言に対して、連日厳しい非難を展開しています。

17日の中国共産党機関紙「人民日報」は、「高市早苗氏の発言は、軍国主義を巻き戻すことに他ならない」「中国人民を含む世界各国の人々は、平和と正義を断固として守るために準備を整えるべきだ」などと懸念を示しました。

また共産党系の「環球時報」は、「高市早苗氏が就任した後、『中国脅威論』を扇動して軍備増強を推進し、両国関係の安定を損なった」と非難しました。

また中国外務省が発表した日本への渡航自粛について、「高市政権下でのさまざまな施策は、日本の排外主義を強化し、中国人や外国人に対する嫌がらせや差別も増加している」と指摘しています。

中国人にとって日本滞在の環境や条件が悪くなっているとした上で、「日本はもはや旅行者にとって必ずしも適切な目的地ではなくなった」と日本への渡航自粛を促しました。