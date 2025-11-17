【宅配便あるある】安全より荷物だと!?台風直撃の中、客から再配達を求められた配達員のリアルに迫る【作者に訊いた】
【漫画】本編を読む
台風の勢力が年々強まり、上陸後に大きな被害をもたらすことも少なくない。そんな暴風雨のなかでも動き続ける人たちがいる――今回は、元宅配会社に勤務していた、ゆきたこーすけ(@kosukeyukita)さんの「運び屋ゆきたの漫画な日常」から「台風の宅配便」や「強風あるある」など、悪天候にまつわる話を紹介するとともにゆきたさんに当時の状況を聞いた。
■無事に荷物が届くのも当たり前じゃない！悪天候の日は配達するのも一苦労だ
台風上陸の予報が出ていたある日。午後から風が強まり、夕方には名古屋を直撃した。ゆきたさんは当時を振り返り、「かなり風が強くなったころに『集配中止』の指示が出たのですが、僕は会社から離れた場所にいたので、そのまま現場で待機することにしました」と語る。
雨風を避け、公園脇にトラックを停めて車内で待機したゆきたさん。飛んでいくトタン板を見て「やばいな、こりゃ」と思ったそのとき、一本の電話が鳴り、1軒だけ再配達に来てくれというお客さんがいたという。まさかの再配達依頼にゆきたさんは驚いたと明かしてくれた。
台風が過ぎたのは約2時間後。夜には何事もなかったように通常どおり夜間の配達に出たという。その姿に、仕事への責任感がにじむ。「警報が出ているような暴風の中でも、配達を行うことがあります」とゆきたさん。マンションのドアが開かない、荷台があおられる――そんな現場の苦労も漫画で描いている。
「台風が来ると一時的に遅れたりストップします。ベース(集積所・中間仕分け所)が停電で止まることもある。だから台風の翌日、翌々日は非常に忙しくなります。延着の荷物も大量に届くので対応に追われます」と、内情を明かしてくれた。
台風や自然災害のとき、荷物を待つ私たちも、配達員の安全に思いを寄せたい。本作、「台風の宅配便」は日頃から配達を頼む人こそ、読んでみてほしい作品だ。
取材協力：ゆきたこーすけ(@kosukeyukita)
