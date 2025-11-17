１７日前引けの日経平均株価は前営業日比３６５円００銭安の５万００１１円５３銭と続落。前場のプライム市場の売買高概算は１２億２９７５万株、売買代金概算は３兆１６９７億円。値上がり銘柄数は４３９、対して値下がり銘柄数は１１１５、変わらずは５７銘柄だった。



きょう前場の東京株式市場は、これまで売られていた半導体やＡＩ関連の主力どころは強かった一方で、内需の消費関連株などに大きく値を下げるものが目立ち、日経平均は前週末に続き下値を探る展開を強いられた。一時フシ目の５万円大台を割り込む場面もあった。その後は下げ渋りいったんプラス圏に浮上したものの、買いは続かず前引けにかけて売り直された。米国での追加利下げ期待がひと頃より後退するなか、前週末のＮＹダウの下落に追随する展開に。値下がり銘柄数がプライム市場全体の約７割を占め、ＴＯＰＩＸの下落率は日経平均を上回っている。



個別ではサンリオ＜8136＞が大幅安、ファーストリテイリング＜9983＞の下げもきつい。ニデック＜6594＞、ソニーグループ＜6758＞も売りに押された。良品計画＜7453＞、ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥＳ＜3563＞も大幅安。ネットプロテクションズホールディングス＜7383＞がストップ安、Ａｐｐｉｅｒ Ｇｒｏｕｐ＜4180＞、ＣＫＤ＜6407＞なども急落した。半面、売買代金首位のキオクシアホールディングス＜２８５Ａ．Ｔ＞が大幅高、ソフトバンクグループ＜9984＞、フジクラ＜5803＞なども買いを集めた。三井金属＜5706＞が値を上げ、三菱重工業＜7011＞もしっかり。三井Ｅ＆Ｓ＜7003＞が物色人気となった。電気興業＜6706＞が値上がり率首位となり、朝日インテック＜7747＞、メドレー＜4480＞なども値を飛ばした。



